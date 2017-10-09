Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева заявила о коррупции в школьном олимпиадном движении

Общество
9 октября, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Глава Минобрнауки отметила, что около 40% победителей и призеров школьных олимпиад не смогли преодолеть нижний порог ЕГЭ по предметам, которые они писали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о коррупционной составляющей в школьном олимпиадном движении.

Смотрите также

Минобрнауки может изменить условия поступления в вузы для победителей олимпиад

Васильева предложила изменить квотирование очного этапа Всероссийской олимпиады школьников

"Мы пришли к выводу, что около 40% победителей и призеров школьных олимпиад не смогли преодолеть нижний порог ЕГЭ по тем предметам, которые они писали. Это большой знак. Это говорит о том, есть коррупционная составляющая, что не все хорошо в олимпиадном движении", - сказала министр в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Васильева добавила, что в Минобрнауки часто обращаются родители, чьи дети не могут подать заявление на бюджетные места, потому что они уже заняты олимпиадниками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
4
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье
5
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама