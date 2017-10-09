Васильева заявила о коррупции в школьном олимпиадном движении

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о коррупционной составляющей в школьном олимпиадном движении.
"Мы пришли к выводу, что около 40% победителей и призеров школьных олимпиад не смогли преодолеть нижний порог ЕГЭ по тем предметам, которые они писали. Это большой знак. Это говорит о том, есть коррупционная составляющая, что не все хорошо в олимпиадном движении", - сказала министр в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Васильева добавила, что в Минобрнауки часто обращаются родители, чьи дети не могут подать заявление на бюджетные места, потому что они уже заняты олимпиадниками.