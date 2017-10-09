Первые волонтеры Всемирного фестиваля молодежи прибыли на финальные тренинги

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Первые волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи и Москве 14-22 сентября, прибыли в Сочи на заключительные тренинги. Как сообщила в понедельник пресс-служба администрации города, это 510 добровольцев из Краснодарского края, к которым присоединились 100 сочинцев.

"К прибывшим из Краснодара 510 добровольцам из региона присоединились 100 сочинских ребят. За оставшиеся дни до старта фестиваля волонтеры познакомятся с Олимпийским парком и пройдут тренинги по своим рабочим функциям", - говорится в сообщении.

Всего на фестивале будут работать 5 тыс. волонтеров. Подготовка добровольных помощников проходила в 20 центрах в разных регионах России.

Регистрация волонтеров проходила до 15 апреля на официальном сайте фестиваля, от Краснодарского края, где будут проходить основные события фестиваля, было зарегистрировано самое большое количество потенциальных волонтеров - 4314 человек. В Краснодарском крае обучение проходило на базе волонтерских центров Кубанского государственного технологического университета и Кубанского государственного медицинского университета.

"Волонтеры во время обучения смогли узнать и развить необходимые для успешного участия в фестивале навыки, такие как эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность, межкультурность и эффективная работа в команде", - отметили в мэрии Сочи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.