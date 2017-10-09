Все соцобъекты Подмосковья подключили к отоплению

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Отопление подали во все объекты социальной сферы в Московской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

"На прошлой неделе мы говорили о том, что объекты социального назначения - детские сады и школы, поликлиники должны быть подключены к теплу. Я считаю, что коллеги на местах в муниципалитетах отработали оперативно, отопление подано. Также началась подача тепла в многоквартирные дома. Прошу за этим процессом дальше наблюдать и сопровождать", - сказал Воробьев.

Отопительный период в многоквартирных домах, согласно постановлению правительства РФ, должен начаться с шестого дня, если все пять предыдущих среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов тепла, пояснили ранее ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.