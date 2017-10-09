Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все соцобъекты Подмосковья подключили к отоплению

Общество
9 октября, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Губернатор области положительно оценил работу региональных властей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Отопление подали во все объекты социальной сферы в Московской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

"На прошлой неделе мы говорили о том, что объекты социального назначения - детские сады и школы, поликлиники должны быть подключены к теплу. Я считаю, что коллеги на местах в муниципалитетах отработали оперативно, отопление подано. Также началась подача тепла в многоквартирные дома. Прошу за этим процессом дальше наблюдать и сопровождать", - сказал Воробьев.

Отопительный период в многоквартирных домах, согласно постановлению правительства РФ, должен начаться с шестого дня, если все пять предыдущих среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов тепла, пояснили ранее ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама