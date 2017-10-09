Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В каждой школе Чечни появятся клубы английского языка

Общество
9 октября, 13:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, октября. /ТАСС

Регион также планирует повышать квалификацию учителей иностранных языков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют открыть в каждой общеобразовательной школе региона клубы английского языка, чтобы в течение двух-трех лет повысить уровень владения этим языком у школьников. Об этом сообщил ТАСС помощник министра образования республики Мовлди Усманов.

"Мы открываем в каждой школе клубы говорения на английском языке. Это внеурочная работа - после уроков ребята будут дополнительно заниматься иностранным языком", - сказал Усманов.

Он отметил, в течение двух-трех лет необходимо вывести преподавание иностранных языков на качественно новый уровень, сделать так, чтобы английским школьники владели так же хорошо, как и русским. "Мы достаточно серьезно относимся к введению в качестве обязательного экзамена по иностранному языку в 9-х классах в 2020 году и в 11-х классах в 2022 году. То есть Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена. В связи с этим мы совершенствуем преподавание иностранных языков в школах, до сих пор у нас были определенные проблемы, связанные с нехваткой кадров и с достаточно посредственным качеством преподавания языка в школах", - добавил он.

Усманов пояснил, что эти проблемы будут решаться с помощью специалистов, привлекаемых из соседних регионов и из Центральной России, а также с помощью масштабных курсов повышения квалификации для учителей иностранных языков. "В этом году открыта лингвистическая школа - крупнейшее образовательное учреждение в республике на 1220 ученических мест с уклоном на изучение иностранных языков. Надеемся, что ее выпускники вернутся в систему образования в качестве учителей иностранных языков", - также сообщил помощник министра.

В Чечне насчитывается 447 общеобразовательных средних школ, в большинстве из них преподают английский язык, имеется также возможность изучения немецкого и французского. По словам Усманова, и в городских, и в сельских школах у учеников есть выбор изучаемых иностранных языков и необходимое количество их преподавателей. "Проблемы с преподавателями иностранного языка возникают только в отдаленных населенных пунктах, далеко в горах. Но там большие проблемы не только со специалистами по иностранным языкам, а и с преподавателями по другим предметам", - отметил помощник министра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама