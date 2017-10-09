В каждой школе Чечни появятся клубы английского языка

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют открыть в каждой общеобразовательной школе региона клубы английского языка, чтобы в течение двух-трех лет повысить уровень владения этим языком у школьников. Об этом сообщил ТАСС помощник министра образования республики Мовлди Усманов.

"Мы открываем в каждой школе клубы говорения на английском языке. Это внеурочная работа - после уроков ребята будут дополнительно заниматься иностранным языком", - сказал Усманов.

Он отметил, в течение двух-трех лет необходимо вывести преподавание иностранных языков на качественно новый уровень, сделать так, чтобы английским школьники владели так же хорошо, как и русским. "Мы достаточно серьезно относимся к введению в качестве обязательного экзамена по иностранному языку в 9-х классах в 2020 году и в 11-х классах в 2022 году. То есть Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена. В связи с этим мы совершенствуем преподавание иностранных языков в школах, до сих пор у нас были определенные проблемы, связанные с нехваткой кадров и с достаточно посредственным качеством преподавания языка в школах", - добавил он.

Усманов пояснил, что эти проблемы будут решаться с помощью специалистов, привлекаемых из соседних регионов и из Центральной России, а также с помощью масштабных курсов повышения квалификации для учителей иностранных языков. "В этом году открыта лингвистическая школа - крупнейшее образовательное учреждение в республике на 1220 ученических мест с уклоном на изучение иностранных языков. Надеемся, что ее выпускники вернутся в систему образования в качестве учителей иностранных языков", - также сообщил помощник министра.

В Чечне насчитывается 447 общеобразовательных средних школ, в большинстве из них преподают английский язык, имеется также возможность изучения немецкого и французского. По словам Усманова, и в городских, и в сельских школах у учеников есть выбор изучаемых иностранных языков и необходимое количество их преподавателей. "Проблемы с преподавателями иностранного языка возникают только в отдаленных населенных пунктах, далеко в горах. Но там большие проблемы не только со специалистами по иностранным языкам, а и с преподавателями по другим предметам", - отметил помощник министра.