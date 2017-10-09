Около 500 жителей севера Красноярского края обучатся мастерству резьбы по кости

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КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Около 500 жителей Таймыра и Норильска обучатся мастерству резьбы по кости, древнему промыслу народов севера Сибири. Об этом в понедельник ТАСС сообщила представитель Таймырского дома народного творчества Наталья Некипелова.
"Проводим на Таймыре обширную кампанию "Кочевая школа костореза", во время которой два лучших мастера-костореза России объедут все отдаленные поселки Таймыра и проведут в течение недели в каждом из них мастер-классы. (...) За год мы планируем обучить около 500 самобытных мастеров Таймыра и Норильска", - сообщила Некипелова.
По ее словам, уже в октябре пройдут мастер-классы в поселке Волочанка, где тайны ремесла раскроют нганасанские мастера.
"Уже закуплены билеты для приезда мастера из Тобольска Минсалима Тимиргазеева, и в ноябре уже готовится большая творческая лаборатория, которая пройдет о 2 по 5 ноября этого года в Дудинке и в Норильске", - сказала она.
Косторезное искусство является исконным традиционным промыслом на Таймыре. Резьба по кости для коренных народов Красноярского края издревле была традиционным занятием. Обработанные кости часто попадаются во время археологических раскопок в Сибири.