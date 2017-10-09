В Архангельске будут готовить специалистов по экономике туризма

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. /ТАСС/. Специалистов по экономике туризма с 2018 года будут готовить в Северном Арктическом федеральном университете (Архангельск). Об этом сообщает пресс-служба САФУ.
"С 2018 года в университете откроется новая образовательная программа бакалавриата "Экономика и маркетинговое управление в туризме". Актуальность программы обусловлена перспективами развития въездного и внутреннего туризма, ростом предпринимательской активности и самозанятости в сфере туризма, потребностью в подготовке квалифицированных управленческих кадров для предприятий туриндустрии Архангельской области", - говорится в сообщении.
Производственная практика для студентов планируется на предприятиях туристской индустрии региона, а также стажировки в рамках международного сотрудничества с Арктическим университетом Норвегии (г. Тромсё) и Лапландским университетом прикладных наук (Финляндия, г. Рованиеми).
В рамках программы будут применяться элементы дистанционной формы обучения для студентов, проживающих в отдаленных от Архангельска населенных пунктах.
Выпускники программы бакалавриата смогут поступить в магистратуру по направлению "Туризм в северном измерении". "В стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года туризм определен как один из первоочередных отраслевых приоритетов наряду с судостроением, машиностроением, лесоперерабатывающим комплексом и транспортом. В то же время, как отмечено в концепции развития туризма в Архангельской области, одним из факторов, сдерживающих развитие туристской индустрии в регионе, является недостаточный уровень квалификации кадров", - приводит пресс-служба слова проректора по образовательной работе САФУ Алексея Коршунова.