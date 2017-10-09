Украинские диаспоры считают, что генсеку ООН необходимо посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу следует посетить Крымский полуостров. Такое мнение в понедельник высказали представители украинских диаспор - участники круглого стола "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом", передает корреспондент ТАСС.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

В круглом столе в Симферополе участвуют представители украинских диаспор России, Белоруссии, Болгарии, Италии, Латвии, Молдавии, самой Украины, а также провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - всего порядка 15 человек. Среди делегатов - представители общественных объединений и бизнес-сообщества, деятели культуры.

"Уважаемый господин Гутерриш, приглашаем вас посетить с визитом Республику Крым и город Севастополь и лично убедиться в том, что полуостров является примером для международного сообщества в плане соблюдения прав человека и прав народов, населяющих республику", - говорится в обращении участников круглого стола к генсеку ООН (документ есть в распоряжении ТАСС).

Участники круглого стола также призвали генсека ООН признать свободное воссоединения Крыма с Россией и "осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении РФ и полуострова", а также снять введенные против населения санкции, отмечено в обращении. "Настаиваем на объективных оценках ситуации на полуострове", - сказано в документе.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. В регионе к государственным, кроме русского, отнесены также крымско-татарский и украинский языки.