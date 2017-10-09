Крупнейшие паблики "ВКонтакте" запускают первое онлайн-реалити шоу "Пабличные игры"

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Первое онлайн реалити-шоу "Пабличные игры", организованное несколькими популярными сообществами "ВКонтакте", стартует 9 октября в 16:30. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.
Подписчики пабликов MDK, "Палаты № 6", "Борща" и "Корпорации Зла" проведут 48 дней на ограниченной территории без какой-либо коммуникации с внешним миром и сразятся за главный приз.
Победитель "Пабличных игр" получит не менее 3 миллионов рублей, так как призовой фонд планируется увеличивать с помощью пожертвований от зрителей. При этом сообщество, подписчик которого выиграет главный приз, будет отмечен особым отличительным знаком, указано в пресс-релизе.
Участниками первого онлайн-реалити стали 28 молодых людей и девушек из 11 городов России, Украины и Белоруссии. Они должны доказать, что именно подписчики того паблика, который они представляют, являются самыми интересными и смелыми людьми.
"Нейросеть определит слабейших участников проекта: наименее заметные будут отправляться на зрительское голосование", - сообщают представители "ВКонтакте".
Организаторы шоу получили около 279 000 заявок на участие. Производством "Пабличных игр" занимаются компании Divico и Mastiff. Имено Mastiff является одним из крупнейших производителей реалити, включая шоу "Каникулы в Мексике", "Топ-модель по-русски" и многие другие проекты, указано в сообщении организаторов.