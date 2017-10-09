Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейшие паблики "ВКонтакте" запускают первое онлайн-реалити шоу "Пабличные игры"

Общество
9 октября, 15:46 UTC+3

Подписчики сообществ MDK, "Палаты № 6", "Борща" и "Корпорации Зла" проведут 48 дней на ограниченной территории и поборются за главный приз, который составит не менее 3 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

Первое онлайн реалити-шоу "Пабличные игры", организованное несколькими популярными сообществами "ВКонтакте", стартует 9 октября в 16:30. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.  

Смотрите также

"ВКонтакте" проведет в декабре собственную музыкальную премию

"ВКонтакте" выпустила самое масштабное обновление за несколько лет

"ВКонтакте" за год выплатила администраторам сообществ более 1 млрд рублей

Подписчики пабликов MDK, "Палаты № 6", "Борща" и "Корпорации Зла" проведут 48 дней на ограниченной территории без какой-либо коммуникации с внешним миром и сразятся за главный приз. 

Победитель "Пабличных игр" получит не менее 3 миллионов рублей, так как призовой фонд планируется увеличивать с помощью пожертвований от зрителей. При этом сообщество, подписчик которого выиграет главный приз, будет отмечен особым отличительным знаком, указано в пресс-релизе. 

Участниками первого онлайн-реалити стали 28 молодых людей и девушек из 11 городов России, Украины и Белоруссии. Они должны доказать, что именно подписчики того паблика, который они представляют, являются самыми интересными и смелыми людьми. 

"Нейросеть определит слабейших участников проекта: наименее заметные будут отправляться на зрительское голосование", - сообщают представители "ВКонтакте". 

Организаторы шоу получили около 279 000 заявок на участие. Производством "Пабличных игр" занимаются компании Divico и Mastiff. Имено Mastiff является одним из крупнейших производителей реалити, включая шоу "Каникулы в Мексике", "Топ-модель по-русски" и многие другие проекты, указано в сообщении организаторов. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
4
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье
5
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама