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Участники Всемирного фестиваля молодежи из Ненецкого АО завершили обучение

Общество
9 октября, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Региональная делегация из 15-ти человек отправится на мероприятие в Сочи 12 октября

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Ненецкого автономного округа (НАО) завершили в понедельник курс обучения в столице региона Нарьян-Маре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Сегодня в Нарьян-Маре завершился обучающий семинар по подготовке к участию в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. На этой всемирной молодежной площадке регион представит делегация из 15-ти жителей НАО", - говорится в сообщении.

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Подготовка кандидатов состояла из трех этапов. Во время первого образовательного блока они получили информацию о молодежной политике в стране и регионе, инвестиционной и туристической привлекательности России, второй блок был посвящен знакомству с историей фестиваля, третий - межкультурному диалогу и эффективным коммуникациям. Участников учили навыкам работы в команде и управления конфликтами.

В состав делегации НАО вошли студенты, молодые журналисты, общественники, предприниматели, педагоги, специалисты в сфере молодежной политики, представители молодежных ячеек политических партий. Они примут участие в работе шести образовательных площадок - по экономике и предпринимательству, гражданской платформе развития, глобальной политике, международному медиацентру, экологии и здоровью.

Сообщается, что делегация НАО отправится на фестиваль в Сочи в четверг.

ХIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики, заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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