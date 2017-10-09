Путин утвердил положение о порядке предоставления атаманами сведений о доходах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил положение о порядке предоставления казачьими атаманами сведений о доходах и имуществе. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое Положение о представлении атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - говорится в тексте указа.

Кроме того, указом внесены сопутствующие изменения в нормативные акты и форму справки о доходах госслужащих.

Закон, согласно которому атаманы войсковых казачьих обществ должны будут предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе - как своих, так и супруги и несовершеннолетних детей, был принят Госдумой и подписан президентом РФ в мае. Согласно этому документу, непредоставление либо предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах будет являться правонарушением, влекущим досрочное прекращение полномочий атамана по аналогии с антикоррупционными мерами для госслужащих и членов Федерального Собрания РФ.