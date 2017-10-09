Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин утвердил положение о порядке предоставления атаманами сведений о доходах

Общество
9 октября, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Непредоставление таких сведений будет являться правонарушением, влекущим досрочное прекращение полномочий атамана

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил положение о порядке предоставления казачьими атаманами сведений о доходах и имуществе. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое Положение о представлении атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - говорится в тексте указа.

Кроме того, указом внесены сопутствующие изменения в нормативные акты и форму справки о доходах госслужащих.

Закон, согласно которому атаманы войсковых казачьих обществ должны будут предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе - как своих, так и супруги и несовершеннолетних детей, был принят Госдумой и подписан президентом РФ в мае. Согласно этому документу, непредоставление либо предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах будет являться правонарушением, влекущим досрочное прекращение полномочий атамана по аналогии с антикоррупционными мерами для госслужащих и членов Федерального Собрания РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
5
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама