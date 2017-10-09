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Горсовет Клинцов после вмешательства прокуратуры вернул аккредитацию журналисту

Общество
9 октября, 16:26 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 9, октября. /ТАСС

Егор Быков был лишен аккредитации "за неуважение к гимну РФ"

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БРЯНСК, 9 октября. /ТАСС/. Журналисту из города Клинцы Брянской области Егору Быкову возвращена аккредитация при городском совете, сообщили в понедельник ТАСС в законодательном собрании города. Решение о восстановлении аккредитации было принято после вмешательства прокуратуры. Права посещения горсовета Быков был лишен за "неуважение к гимну РФ".

"Аккредитацию при городском совете города Клинцы получил журналист рекламно-информационного издания "Ваше личное дело" Егор Быков", - сообщили в горсовете.

Как ранее сообщал ТАСС, что в конце сентября Быкова лишили аккредитации в городском совете "за неуважение к гимну РФ" - журналисту было поставлено в вину, что во время исполнения гимна он держал руки за спиной и не застегнул пиджак. Как уточнил ТАСС председатель горсовета Олег Шкуратов, в целом отношения с Быковым не складывались, и он просил руководство издания заменить корреспондента, но этого сделано не было. Также, по словам Шкуратова, журналист не встал со своего места, когда разбирался вопрос о его аккредитации.

В ситуацию вмешалось брянское отделение ОНФ, и эксперты общественной организации пояснили, что действия властей были неправомочны. Лишить аккредитации журналиста можно было бы, например, за нарушения правил поведения на мероприятиях с участием депутатов, отметили в ОНФ. "Федеральный закон "О государственном гимне РФ" содержит лишь такие требования по отношению к гимну, как слушать его стоя, а мужчинам - без головных уборов", - отмечалось в заявлении организации.

После того, как руководство газеты "Ваше личное дело" обратились в прокуратуру, надзорный орган вынес представление горсовету Клинцов об устранении нарушения.

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