Муфтий Татарстана подарил королю Саудовской Аравии записанную в Казани аудиоверсию Корана

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду Коран и его аудиоверсию, записанную в Казани. Подарок он вручил в ходе встречи короля с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, которая состоялась в Москве в рамках государственного визита короля Саудовской Аравии в РФ.

"Я подарил королю на встрече с ... президентом [Татарстана Рустамом Миннихановым] (6 октября - прим. ТАСС) наш Коран и запись полную Корана... Восемь месяцев записывали аудио, единственная в своем роде запись в России", - сказал он.

По данным Духовного управления Татарстана, на сегодняшний день это единственная аудиоверсия Корана, содержащая полный текст священной книги и записанная первым российским муфтием-хафизом. Запись проходила под кураторством шейха Хасана Хадия, представителя Всемирной организации подготовки хафизов Корана. Аудиоверсия "Благородный Куръан" выпущена на двух дисках.

Первый государственный визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходил с 5 по 8 октября. Центральным событием этой программы стали переговоры в Кремле президента РФ Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.