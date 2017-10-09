Общественники просят ГП приравнять к экстремистским криминальные страницы в соцсетях

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Общественная организация "Русский академический фонд" обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность внесения интернет-материалов криминальной тематики типа "А. У. Е." ("Арестантский уклад един") в реестр экстремистских. Копия письма находится в распоряжении ТАСС.
"Просим в целях борьбы с проявлениями антисоциального поведения посредством тематических сообществ типа "А. У. Е.", пропаганды идеологии "А. У. Е."... направить в суд для признания экстремистскими материалами с дальнейшим помещением в список экстремистских материалов", - говорится в письме за подписью директора фонда Олега Казенкова.
К обращению прилагается список из 20 страниц в социальной сети "ВКонтакте", материалы которых предлагается признать экстремистскими.
В конце мая этого года "Русский академический фонд" обращался к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой инициировать законодательные поправки, ограничивающие доступ несовершеннолетних к интернет-сообществам подобной криминальной тематики. Как отмечает Казенков в письме Чайке, "вопросы борьбы и профилактики "А. У. Е." были внесены в проект мероприятий правительства РФ до 2020 года, однако мер профилактики недостаточно".
В мае этого года резонанс получил случае в Челябинске, где на фестивале красок молодые люди напали на автомобили полиции с криками "А. У. Е.". Кроме того, "Русский академический фонд" обращал внимание на то, что в 2016 году в Забайкалье преступная группировка завлекала через социальные сети детей из неблагополучных семей и сиротских учреждений в криминальную сеть. Сообщалось, что таким образом собирались денежные средства для заключенных, подростки обкладывали "данью" младших или более слабых воспитанников и одноклассников, также детей вовлекали в занятие рэкетом и мелкие кражи.