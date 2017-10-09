Региональный чемпионат WorldSkills Russia во второй раз открылся в Калужской области

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Второй региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) открылся в Калужской области в понедельник. Соревнования определят лучших по 17 компетенциям, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Конкурсы, которые пройдут в рамках чемпионата, позволят вам проявить себя и показать свои профессиональные качества. Для каждого из вас это уже будет высокой наградой. Победители смогут представить область в отборочных соревнованиях в Центральном федеральном округе (ЦФО), а затем и на всероссийском уровне", - обратился к участникам на открытии чемпионата заместитель губернатора региона Николай Калиничев, цитирует пресс-служба.
В соревнованиях принимают участие 124 студента профессиональных образовательных организаций области, работу которых будут оценивать 135 экспертов-преподавателей и предприятий региона. Кроме того, свою оценку участникам дадут 17 независимых экспертов движения WorldSkills Russia.
Планируется, что региональный чемпионат посетят свыше 2 тыс. школьников и студентов.
Одновременно с соревнованиями по компетенциям пройдут панельные дискуссии, лекции, курсы повышения квалификации, мастер-классы, экскурсии для школьников, а также научно- практическая конференция "Актуальные проблемы подготовки кадров в системе среднего профессионального образования".
Региональный чемпионат WorldSkills Russia проводится при поддержке правительства области, объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области", Калужской торгово-промышленной палаты. Организатором является Министерство образования и науки Калужской области.