Петербургский музей политической истории подготовил выставку к фестивалю молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Музей политической истории России (Петербург) подготовил к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов выставку "Мы за мир, за дружбу!". Как сообщил ТАСС куратор выставки Александр Смирнов, экспозиция, которая откроется 13 октября, охватит 70-летнюю историю отечественного фестивального движения.

"Этот год - юбилейный для истории фестивалей молодежи и студентов, 70 лет назад состоялся первый такой фестиваль. Послевоенное поколение хотело выступать против войны, не допустить новой войны, поэтому тогда, 70 лет назад, зародилось фестивальное движение. Сейчас в обществе практически ничего не знают о его истории, поэтому одна из наших задач - рассказать, зачем эти фестивали проводились и какое значение имели", - сказал Смирнов.

Посетители выставки смогут сравнить, как в нашей стране готовились к приему фестивалей молодежи в 1957 году, 1985 году и сейчас. В экспозиции представлены сувениры с символикой предыдущих фестивалей - это, в частности, наборы духов, посуда, веер с изображением флагов стран, принявших участие в фестивалях. Посетители выставки также увидят грамоты и документы известных участников фестивалей - спортсменов, журналистов, композиторов, артистов.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 14 октября в Москве, где пройдет международный парад- карнавал, основные же события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.