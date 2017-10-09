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"Синдика" уклоняется от переговоров с Минпотребрынка Подмосковья по помощи после пожара

Общество
9 октября, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В министерстве отметили, что невозможно разработать план помощи, пока администрация ТЦ не выйдет на связь

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Представители ТЦ "Синдика", где в воскресенье произошел крупный пожар, уклоняются от переговоров с Министерством потребительского рынка и услуг Московской области, сообщил ТАСС в понедельник глава ведомства Владимир Посаженников.

Сейчас министерство разрабатывает план помощи пострадавшим арендаторам и владельцам комплекса, рассказал министр. "Владельцы "Синдика" вообще никому не отвечают. Мы не можем выйти на переговоры с "Синдикой", ждем от них предложений, как им помочь, что можем здесь в этой ситуации сделать", - сказал Посаженников. Министерство не может окончательно разработать план помощи из-за того, что не удается пообщаться с администрацией комплекса, пояснил он.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

Генеральный директор ООО "Синдика-О" (компания- собственник торгового центра) Владимир Безносенко отказался отвечать на вопросы ТАСС, сославшись на плохое эмоциональное состояние.

Ранее арендаторы и владельцы сгоревших машин начали обращаться за выплатами к страховщикам, сообщили ТАСС в страховых компаниях. Официально в добровольном реестре пострадавших компаний сейчас содержится более 500 названий, по информации Минпотребрынка Подмосковья. Однако неофициальные источники называют больше тысячи арендаторов-погорельцев.

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