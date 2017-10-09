Эксперты из шести стран в Саратове разработают практики преподавания русской литературы

САРАТОВ, 9 октября. /ТАСС/. Эксперты из шести стран, в том числе из России, США и Германии разработают практики преподавания истории русской литературы и культуры ХX века в рамках международной научной конференции "Русская интеллигенция и революция в литературе", которая пройдет в Саратове. Об этом в понедельник сообщает министерство культуры региона.

"В работе конференции примут участие 89 человек, среди которых ведущие ученые из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Курска, Тулы, Новосибирска. А также семь зарубежных участников из Польши, США, Белоруссии, Германии, Швеции. По материалам конференции планируется создать сборник научных статей, который может быть использован в практике изучения и преподавания истории русской литературы и культуры ХX века", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе министерства добавили, что задача конференции - консолидировать научные усилия литературоведов, историков, философов, культурологов, лингвистов, архивистов, искусствоведов.

"Конференция приурочена к 100-летию революции 1917 года. Мероприятие проводит Государственный музей им. Федина совместно с Институтом мировой литературы им. Горького РАН (Москва), Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург), Саратовским государственным университетом им. Чернышевского. Проект проведения конференции получил поддержку Российского Фонда фундаментальных исследований", - отметили в пресс-службе.

Конференция пройдет в Саратове 10-12 октября.