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Отборочный этап Первой профессиональной студенческой олимпиады начнется в декабре

Общество
9 октября, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В этом году олимпиада пройдет по 27 направлениям, в 2018 году это количество планируется увеличить до 40, а к 2021 году - до 60

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первая профессиональная студенческая олимпиада стартует в России в 2017 году, презентация проекта "Я - профессионал" состоялась в понедельник в пресс-центре ТАСС.

Проект организован Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и объединением "Деловая Россия" совместно с ведущими российскими университетами.

Из материалов, подготовленных к презентации проекта, следует, что цель олимпиады - предоставить студентам из регионов возможность продолжить образование в ведущих вузах России и начать карьеру в крупных компаниях. Задания для участников создаются экспертами вузов и специалистами государственных и частных компаний.

Пилотная олимпиада пройдет по 27 направлениям - от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. В соревновании смогут принять участие бакалавры, специалисты и магистры. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировки в компаниях-партнерах проекта. Согласно материалам к презентации, среди компаний-партнеров - Ростех, "Роснефть", "Норникель", Microsoft, Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского" и другие.

Отборочный (заочный) этап олимпиады начнется в декабре 2017 года, заключительный (очный) - в январе 2018 года. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей состоится в феврале-марте 2018 года. В результате соревнований будет сформирована единая национальная база "Молодые профессионалы", на которую смогут ориентироваться крупнейшие работодатели страны. Организаторы проекта ожидают, что в 2018 году количество направлений олимпиады вырастет до 40, а к 2021 году - до 60.

"Мы постоянно проводим опросы, и дефицит профессиональных кадров является ограничителем развития бизнеса, этот фактор отмечают до 50% компаний. А прогноз такой, что порядка 70% опрошенных компаний называют эту проблему реальным ограничителем реализации долгосрочных программ развития… С одной стороны, дипломы должны быть неким гарантийным письмом для работодателей, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что есть определенный разрыв между системой профессионального образования, университетского образования в частности и запросом рынка труда", - отметил глава РСПП Александр Шохин.

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