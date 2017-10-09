Минпотребрынка Подмосковья открыло горячую линию по пожару в ТЦ "Синдика"

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области открыло горячую линию для арендаторов строительного торгового центра "Синдика", пострадавших накануне в результате пожара, а глава министерства призвал предпринимателей обращаться к нему лично через соцсети. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минпотребрынка Подмосковья.
"Для предпринимателей из "Синдики" мы открыли телефон горячей линии - 8 (495) 988-37-15. Кроме того, я прошу всех вас обращаться ко мне лично - через мои страницы в социальных сетях", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова.
В настоящий момент министерство разрабатывает план помощи пострадавшим предпринимателям, рассказал ранее ТАСС глава министерства. Предполагается, что арендаторы "Синдики" смогут получить на льготных условиях торговую точку в другом торговом центре на срок от шести месяцев до года. Власти ведут переговоры с десятью торговыми комплексами, которые расположены в разных частях региона, и планируют завершить переговоры на этой неделе, сказал Посаженников. При этом министр сообщил, что владельцы самого ТЦ "Синдика" не идут на контакт с министерством, что усложняет подготовку плана помощи.