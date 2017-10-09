Севастопольский госуниверситет планирует вдвое увеличить количество студентов к 2025 году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Севастопольский госуниверситет планирует более чем в два раза увеличить количество студентов к 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.
"Сейчас в Севастопольском госуниверситете учится 11 тыс. студентов, планируется, что их число увеличится к 2025 году до 25 тыс.", - сказали там.
Как пояснили в пресс-службе правительства Севастополя, в понедельник Севастопольский госуниверситет посетила вице-премьер РФ Ольга Голодец, которой руководство вуза рассказало о планах по его развитию, в том числе о новых образовательных программах.
"И. о. ректора университета Владимир Нечаев отметил, что в текущем году для дальнейшего развития образовательной деятельности и увеличения контингента обучающихся в соответствии с целевыми показателями программы стратегического развития планируется лицензирование 16 новых программ бакалавриата и 26 программ магистратуры, которые обеспечат подготовку специалистов по приоритетным направлениям развития вуза", - сказано в сообщении пресс-службы правительства.
В частности, развитие вуза связано с планами по созданию здесь Института территориального развития и урбанистики, где будут обучать дизайну, архитектуре, реставрации, ландшафтной архитектуре, градостоительству. Сообщается, что лицензирование новых образовательных программ в 2017 году позволит к 2019 году увеличить количество студентов очной формы обучения на 600 человек.
Кроме того, Ольге Голодец была представлена дорожная карта развития агрокластера в университете, которая предусматривает разработку и лицензирование основной образовательной программы по специальностям садоводство и виноградарство.
В 2018 году планируется вести специальности агроинженерия, инженерия и механизация винодельческих производств, продукты питания из растительного сырья, умное виноделие. Реализация программ позволит увеличивать количество студентов ежегодно с 2020 года на 100 человек. Первый выпуск магистров будет осуществлен в 2021 году.