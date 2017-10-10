Большие планы финской столицы

Хельсинки — один из самых популярных финских городов среди иностранных туристов. Спокойный, уютный, с чистым воздухом и пронизывающими ветрами с Финского залива. Отсюда можно легко добраться до Таллина или Стокгольма, а крупный местный аэропорт является одним из самых оживленных в Северной Европе пересадочных пунктов, которым активно пользуются и россияне.

"Это достаточно большой город, чтобы предоставить те выгоды, которые есть в арсенале у больших городов. Здесь очень широкий выбор сервисов, ресторанов, вариантов культурного досуга. И в то же время этот город достаточно маленький, что помогает ему избежать проблем больших городов, например загрязнения окружающей среды или значительной криминальной активности. Такое сочетание и делает жизнь в Хельсинки хорошей", — рассказал в интервью ТАСС новый мэр финской столицы Ян Вапаавуори, который был назначен на эту должность прошедшим летом.

В конце сентября городской совет утвердил новую стратегию развития города на 2017–2021 годы.

"Нашим главным вызовом является регулирование продолжающейся урбанизации, поскольку она несет в себе как позитивные, так и негативные моменты. Позитивные нужно пытаться поддерживать: улучшать предпосылки для экономической деятельности, способствовать узнаваемости города в других частях мира, делать более разнообразными его культурные возможности. И между тем нужно пытаться предотвратить негативные побочные эффекты урбанизации, бороться с сегрегацией и изоляцией молодежи", — подчеркивает мэр.

Согласно последним прогнозам, в предстоящие годы население Хельсинки, которое сейчас составляет более 600 тыс. человек, продолжит активно расти и к концу 2026-го превысит 700 тыс., а в 2050-м достигнет 775 тыс.

"Мы верим, что можем улучшить жизнь в столице, но Хельсинки уже и так является одним из наиболее функциональных городов мира", — добавляет он.

Развернуть Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори © AP Photo/Seppo Samuli, Lethikuva Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори © AP Photo/Seppo Samuli, Lethikuva

В первую очередь, как следует из текста стратегии, город должен стать максимально приятным местом для жизни, где рядом с домом можно будет найти детский сад, легко добраться до школы, старшему поколению — без проблем получить необходимую помощь, где дороги будут ремонтировать так, что это никого почти не потревожит.

Экологические цели

Одним из наиболее интересных пунктов новой стратегии стал весьма амбициозный план по снижению вредных выбросов в атмосферу. В 1990 году их объем в Хельсинки был на 25% меньше, чем сейчас.

По итогам 2016 года почти 57% всех выбросов парниковых газов в столице происходило по вине центрального отопления зданий, 16% — из-за использования электричества, еще 23% — общественного и личного транспорта. При этом совсем мало — 1% — приходилось на промышленность и немногим более — 4% — на переработку отходов.

"Сейчас в мире, особенно среди больших западных городов, важно быть четко приверженным борьбе с изменением климата. Для многих городов это вопрос имиджа. Мы в этом плане находимся в числе первопроходцев", — говорит мэр. По его словам, борьба с изменением климата несет и большие возможности для бизнеса, в Хельсинки это понимают и стремятся создать предпосылки для таких видов экономической активности.

"Мы пришли к выводу, что к 2030 году должны достичь цели по снижению выбросов на 60%, а к 2035 году полностью отказаться от использования угля. Это означает не то, что выбросы исчезнут совсем, а то, что часть их — где-то 20% — можно будет компенсировать за счет механизмов, которые предусматривают международные соглашения", — отметил Вапаавуори.

Вначале, продолжил он, планируется обеспечить производство энергии с малым объемом вредных выбросов, а позднее — вообще без него, сделать так, чтобы значительно уменьшились выбросы в процессе эксплуатации транспортных средств и улучшилась энергетическая эффективность зданий. "Здесь у нас похожая линия с другими городами Северной Европы — Стокгольмом и Копенгагеном", — сказал мэр.

Развернуть На одной из улиц Хельсинки © Валерий Шарифулин/ТАСС На одной из улиц Хельсинки © Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти города хотят, чтобы еще более популярными стали прогулки пешком, а также поездки на велосипедах, которые местные жители предпочли бы своим автомобилям. В последние пару лет на улицах Хельсинки появились так называемые городские велосипеды, которые можно взять в аренду. Ими теперь пользуются не только горожане, но и туристы, что несложно благодаря разветвленной сети велодорожек.

В 5-миллионной Финляндии сейчас всего чуть больше тысячи электромобилей на всю страну, но в Хельсинки надеются, что для города электрокары тоже могут стать способом приблизиться к выполнению экологических целей. "Предстоит еще долгий путь, но запустить процесс повышения популярности электромобилей нужно за счет расширения сети электрозаправок. Понятно, что пройдет еще много лет, пока электрокары станут здесь привычным явлением. Сейчас заправочная сеть для них не особо широка, у нас в Финляндии в данный момент таких машин очень мало", — констатирует Вапаавуори.

В разных районах Хельсинки можно найти от одной до десяти точек, где можно зарядить электромобиль, свыше 30 таких заправок расположены в столичном аэропорту Хельсинки-Вантаа. Правда, он по статистике сильно уступает аэропорту другого финского города — Оулу, там электрозаправок уже более 160, хотя, несмотря на масштабы, процесс зарядки на них происходит медленнее, чем в столичной воздушной гавани.

Развернуть Вид на Хельсинки © Валерий Матыцин/ТАСС Вид на Хельсинки © Валерий Матыцин/ТАСС

Вызовы миграции

Новый мэр не против приезда в столицу большего числа мигрантов, чем сейчас. За эти слова он уже стал объектом критики партии "Истинные финны". Но, считает Вапаавуори, городу в первую очередь нужны квалифицированные иностранцы. В том числе по этой причине власти Хельсинки планируют увеличить возможности для обучения на английском языке.

"У нас есть ясная линия на то, чтобы в два раза увеличить обучение на английском. Главная причина, по которой мы это делаем, состоит в следующем: если мы хотим хорошо показывать себя в международной конкуренции, нам необходимо привлекать больше квалифицированных иностранцев", — говорит он.

"Когда человек приезжает один, без семьи, это упрощает ситуацию. Но когда он едет с семьей, важно, чтобы его дети получали образование. И поскольку мы не можем обеспечить образование на всех возможных языках мира, будет естественным, если одним из доступных вариантов станет английский. Сейчас в Финляндии предлагается обучение на русском, испанском, немецком, французском, китайском. Доступность всех их мы пытаемся расширить, но английский язык — предмет нашего особого внимания", — указал мэр.

"Нам нужно больше мигрантов для самых разнообразных профессий. Здесь есть большие компании, которые являются частью глобального конкурентного рынка, для них важно быть мультикультурными. Но есть и множество других сфер — так, к примеру, сейчас половина водителей автобусов в столичном регионе — иностранцы. Во многих других профессиях число иностранцев тоже повышается", — подчеркивает Вапаавуори.

По его словам, если мигранты планируют остаться на финской земле на длительный срок, им все-таки придется выучить один из государственных языков страны: финский или шведский.

Развернуть Вид на Хельсинки © REUTERS/Jussi Rosendahl Вид на Хельсинки © REUTERS/Jussi Rosendahl

Сейчас в Хельсинки проживает 90 тыс. выходцев из других стран, более 80% из которых родились за рубежом. Примерно 17% из них — россияне, также в тройке лидеров — эстонцы и сомалийцы.

В последние несколько лет город столкнулся с новым явлением — так называемыми людьми без документов. Это определение в Финляндии используют в отношении беженцев, которые после того, как им отказали в убежище, не захотели покидать страну и фактически остаются в ней нелегально.

"Это вызов, это очевидно. И ясно, что их число будет расти. Хотя, может быть, не так сильно, как того боялись. Последствия большой волны беженцев, захлестнувшей Европу несколько лет назад, выражаются в том, что здесь есть и будет много тех, кто не получил убежище", — говорит Вапаавуори.

"Но я также чувствую, что эта проблема преувеличена, и верю, что мы с ней справимся. Речь в данном случае может идти, вероятно, о нескольких тысячах человек, которые будут находиться в Хельсинки, когда все процессы по предоставлению убежища завершатся. Хотя мы никогда не знаем, что будет в дальнейшем с потоками мигрантов. Но это [наличие нелегалов] — привычный феномен в большинстве крупных европейских городов", — считает мэр.

Одновременно город готов помогать в интеграции тем, кто находится в Финляндии на законных основаниях. "Интеграция включает в себя много разных инструментов: обеспечение жильем, языковая подготовка, содействие в занятии своим хобби и тому подобное. Одна из сильных сторон такого города, как Хельсинки, — это наличие широкого выбора разных инструментов, чтобы можно было предоставлять разные возможности скоординированно", — поясняет Вапаавуори.

"Ясно, что не во всех случаях интеграция работает. Нечестно заявлять, что мы успешны в каждом из них. Но результаты у нас, если проводить сравнения в международном масштабе, хорошие", — уточняет он.

По словам собеседника, у него нет "списка вещей, которые приезжим обязательно нужно знать о финнах", и он не считает, что должен давать такие инструкции. "Мы очень открытое, толерантное общество, верим другим людям и хотим дать им шанс узнать нашу страну", — говорит мэр.

Развернуть Привокзальная площадь в Хельсинки © Валерий Шарифулин/ТАСС Привокзальная площадь в Хельсинки © Валерий Шарифулин/ТАСС

Безопасный город

Теракты в Европе даже в тихом Хельсинки стали причиной для проявления большей, чем ранее, осторожности. Так, в разгар сезона летних музыкальных фестивалей, многие из которых проходят именно в столице, вокруг площадок их проведения выкладывали ряды бетонных заграждений.

"Терроризм — это глобальное явление, и нельзя исключить возможность того, что он придет в Финляндию. В Турку подобное уже случилось. Нельзя исключить, что это может произойти и в Хельсинки. Но Хельсинки все же до сих пор является одним из самых безопасных городов в мире", — подчеркнул Вапаавуори.

"Понятие безопасности включает в себя и другие вещи, помимо угрозы терроризма, — добавляет он. — Например, можете ли вы позволить детям одним пойти в школу, решаются ли люди без страха ночью прогуляться по улицам города. Нам нужно предотвращать "выпадение" людей из общества, обеспечивать то, чтобы в городе не было неблагополучных районов".

"Чем больше людей трудоустроено, чем больше они заботятся друг о друге, тем менее вероятно, что экстремальные тенденции в нашем обществе проявятся", — уверен он.

"Нет" проекту большой мечети

Еще до вступления Вапаавуори в должность мэра широко разошлись его комментарии по поводу планов построить в Хельсинки большую мечеть — сооружение площадью 3 тыс. кв. метров и примыкающее к нему здание культурного центра площадью 15 тыс. кв. метров. Будущий градоначальник заявлял, что не поддерживает эту идею.

Проект мечети уже в течение некоторого времени является объектом политических дискуссий. Известно, что координирует его общественная организация, за которой стоят в том числе мусульманские объединения и религиозные деятели, а ее финансирование — до 140 млн евро — обеспечат главным образом страны Персидского залива, в первую очередь Бахрейн и Саудовская Аравия. Именно финансовую составляющую многие политики и ученые называют потенциальным фактором риска, поскольку деньги поступят в Финляндию из государств с совершенно иной культурой. В МВД страны высказывали опасения, что мечеть может стать каналом влияния для ее главных инвесторов.

Согласно проекту, она может появиться недалеко от центра финской столицы, в месте, где к 2020 году будет выведена из строя крупная угольная электростанция.

Развернуть Акция протеста в Хельсинки © EPA/MAURI RATILAINEN Акция протеста в Хельсинки © EPA/MAURI RATILAINEN

Несмотря на готовность принимать в городе больше мигрантов, к проекту мечети новый мэр, однако, продолжает относиться скептически.

"Моя точка зрения не изменилась. Ясно, что поскольку в Хельсинки растет число мусульман, здесь должны быть места, где они могли бы молиться, мечети, которые соответствуют финской идее толерантности и свободы вероисповедания", — говорит Вапаавуори.

"Но у меня есть негативное мнение конкретно об этой большой мечети, потому что она не пропорциональна числу мусульман в столице. И я не уверен, что ее наличие повысит толерантность. Оно может, напротив, увеличить напряженность в обществе. Так что я считаю, что этот проект не отвечает интересам какой бы то ни было из сторон", — подчеркивает он.

Парк Ленина сохранит имя

Минувшим летом Яри Эрнрот, писатель и ученый, доцент двух крупных финских университетов — Хельсинского и Турку — выступил с инициативой об "изгнании" из Финляндии культа Ленина. Памятники вождю пролетариата можно увидеть в нескольких финских городах, а в Хельсинки на домах, где он когда-то останавливался, есть рассказывающие об этом таблички. Кроме того, в столице расположен небольшой по размеру парк Ленина, получивший такое название в честь столетия лидера большевиков в 1970 году. За почти 50-летнюю историю парка неоднократно велись споры и об установке там монумента революционеру, и о том, чтобы поменять название этого места на другое, без явной исторической привязки.

Дискуссию о переименовании парка вновь оживил Эрнрот, по мнению которого в год празднования столетия независимости Финляндии новой администрации Хельсинки следовало бы показать пример "этического руководства", не делать реверансов в адрес "жестокого большевистского лидера" и назвать парк в честь какого-нибудь видного финского деятеля — премьер-министра Финляндии с 1917 года и позднее ее президента "Укко-Пекки" Свинхувуда или же архитектора Май-Лис Росенбрёйер, по проекту которой и был создан парк.

Комментируя это предложение, Вапаавуори, однако, не спешит с выводами. "Никакой официальной инициативы по этому поводу нет. Иногда бывает, что эти дискуссии начинаются, но "порог" для изменений уже давно использующихся имен очень высок", — подчеркивает мэр.

Развернуть Виды Хельсинки © REUTERS/Ints Kalnins Виды Хельсинки © REUTERS/Ints Kalnins

"Нужно помнить, — добавляет он, — что многие названия отражают то время, в которое они были даны, а город — это результат исторического развития. Так что сам я не вижу причин, по которым имя парка нужно было бы поменять".

Сотрудничество с российскими городами

У Хельсинки нет официальных городов-побратимов, но он активно сотрудничает со многими мировыми столицами, среди которых Пекин и Москва. Именно оттуда — из Китая и России — в Финляндию едут самые большие группы туристов.

"Мы ощущаем, что туризм — это растущий вид бизнеса в Хельсинки, и стремимся к тому, чтобы всеми возможными способами достигать дальнейшего прогресса на этом направлении. Курс российского рубля и экономическая ситуация в России привели к тому, что число российских туристов у нас снижалось, но мы уже сейчас видим и надеемся, что в дальнейшей перспективе оно опять будет расти.

В настоящее время особенно сильно увеличивается поток туристов из Азии, особенно из Китая, но также и из других стран этого региона", — говорит Вапаавуори.

Развернуть Туристы на фоне панорамы города © REUTERS/Ints Kalnins Туристы на фоне панорамы города © REUTERS/Ints Kalnins

По его словам, у финской столицы есть желание и дальше развивать кооперацию с Россией. "Мы взаимодействуем с Москвой, но последняя программа сотрудничества была у нас в 2010–2014 годах. В настоящий момент значительных совместных проектов нет, но в новой городской стратегии прописано, что мы будем стараться развивать кооперацию с большими российскими городами. И это, конечно, означает, что как с Москвой, так и с Санкт-Петербургом. На днях к нам приедет вице-губернатор Санкт-Петербурга. Мы хотим на этой встрече послать сигнал о продолжении хороших отношений, которые у нас были. С Петербургом у Хельсинки было даже больше проектов взаимодействия, чем с Москвой, в основном по защите Балтийского моря. Но у нас есть желание работать с обоими городами", — подчеркнул мэр Хельсинки.

Нина Бурмистрова