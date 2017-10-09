Власти Москвы значительно повысят соцвыплаты малоимущим семьям и имеющим детей-инвалидов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Москвы увеличат размер социальных выплат малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами, как минимум в два раза. В ряде случаев повышение составит от трех до пяти раз, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что касается увеличения льгот, пособий, мы это реализуем в ближайшее время. Я не согласен с тем, что их надо индексировать: их надо увеличивать в разы. Мы, как минимум в два раза все пособия увеличим, некоторые пособия для малообеспеченных семей увеличим от трех до пяти раз и посмотрим, чтобы остальные пособия также были увеличены. Все эти расчеты сделаем, внесем в Госдуму, я уверен, что депутаты нас поддержат", - сказал он на встрече с общественными организациями многодетных семей и родителей детей-инвалидов в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Красносельский" .

По его словам, сегодня в столице уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды во всех сферах жизнедеятельности.

"Многое делаем для того, чтобы многодетные семьи чувствовали себя комфортно: в московских дворах создаем детские и спортивные площади, в парках тоже вся инфраструктура нацелена на детей-подростков, чтобы они могли заниматься спортом, гулять, отдыхать. Важное направление - наши детские поликлиники, мы постарались их модернизировать, практически полностью закончили модернизацию роддомов, они сегодня первоклассные, самые лучшие в стране и по многим параметрам не уступают заграничным. Много внимания уделяем общественному транспорту, он приспособлен для маломобильных групп граждан, для мам с коляскам", - добавил мэр.