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РСТ: закрытие визового центра Новой Зеландии в Москве не повлияет на туристический поток

Общество
9 октября, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Вице-президента союза Юрий Барзыкин отметил, что данное направление интересно немногим индивидуальным туристам

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Закрытие визового центра Новой Зеландии в Москве не повлияет на российский туристический поток, так как направление интересно только немногим индивидуальным туристам. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Особо никак не отразится, туда массового потока не было. <…> Волнений в турсообществе по этому поводу нет. Хотя, конечно, чем больше степеней свободы, тем лучше, но это ни коим образом радикально или структурным образом на выездной поток не влияет", - сказал Барзыкин.

По его словам, данное направление характеризуют единичные индивидуальные туры, совмещенные с путешествием в Австралию. Ситуацию осложняет отсутствие прямого авиасообщения и необходимость дополнительной пересадки в Сингапуре или в Австралии.

Ранее новозеландский портал New Zealand Education опубликовал информацию, согласно которой в ближайшие три года планируется оставить только пять представительств: в Пекине, Мумбае и нескольких странах тихоокеанского региона. Визовые центры в Хошимине, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Москве, Нью-Дели, Претории и Шанхае закроются полностью, а в Маниле, Вашингтоне, Лондоне и Дубае они прекратят обработку данных. Окончательное решение по этому вопросу будет принято к концу года.

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