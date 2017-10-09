Депутат Пушкина предлагает ввести предельный возраст для глав ведомств по делам молодежи

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия") предлагает ввести возрастной ценз для руководителей ведомств по делам молодежи, определив предельный возраст для лиц, занимающих соответствующие должности.

"Я хочу предложить возрастной ценз для должностей министров по делам молодежи. Это неправильно, когда в 63 года в Новосибирске [работает] министр по делам молодежи", - сказала Пушкина в понедельник в ТАСС на пресс-конференции, посвященной первому в России Форуму молодых управленцев, который прошел с 5 по 7 октября в Московской области.

В свою очередь, глава Росмолодежи Александр Бугаев усомнился в эффективности данной меры. "Тут нужно говорить не о тех или иных возрастных ограничениях, сколько о равенстве возможностей для реализации, - сказал Бугаев. - А возраст? Можно по-разному к этому относиться: есть люди, которые в определенном возрасте крайне талантливы, а есть молодые люди, которые в 20 лет уже ветераны", - добавил он.