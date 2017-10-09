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Пострадавшую в ДТП под Владимиром девочку доставят вертолетом в НИИ в Москве

Общество
9 октября, 18:40 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 9, октября. /ТАСС

В аварии погибли мама и старшая сестра ребенка, а позже в больнице скончался ее двухлетний брат

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ВЛАДИМИР, 9 октября. /ТАСС/. Единственного выжившего в ДТП на железнодорожном переезде в Покрове ребенка транспортируют из Владимира в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве утром во вторник. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель штаба по устранению последствий аварии, вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков.

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"Утром во вторник вертолет МЧС вылетит из Москвы, заберет девочку из Владимира и отвезет ее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве", - уточнил Лобаков.

Ранее в понедельник директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин сообщил, что пятилетняя девочка была прооперирована. У нее черепно-мозговая травма, тяжелая легочная недостаточность. В аварии, произошедшей в ночь на 6 октября, погибли ее мама и старшая сестра. Вечером 6 октября, несмотря на усилия врачей, в больнице скончался ее двухлетний брат.

Помимо девочки в больнице Владимира в тяжелом состоянии остаются двое мужчин, пострадавших в ДТП.

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