Пострадавшую в ДТП под Владимиром девочку доставят вертолетом в НИИ в Москве

ВЛАДИМИР, 9 октября. /ТАСС/. Единственного выжившего в ДТП на железнодорожном переезде в Покрове ребенка транспортируют из Владимира в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве утром во вторник. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель штаба по устранению последствий аварии, вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков.

"Утром во вторник вертолет МЧС вылетит из Москвы, заберет девочку из Владимира и отвезет ее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве", - уточнил Лобаков.

Ранее в понедельник директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин сообщил, что пятилетняя девочка была прооперирована. У нее черепно-мозговая травма, тяжелая легочная недостаточность. В аварии, произошедшей в ночь на 6 октября, погибли ее мама и старшая сестра. Вечером 6 октября, несмотря на усилия врачей, в больнице скончался ее двухлетний брат.

Помимо девочки в больнице Владимира в тяжелом состоянии остаются двое мужчин, пострадавших в ДТП.