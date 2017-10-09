Число курсов на русском языке на платформе Coursera выросло за год в 1,5 раза

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число представленных на платформе Coursera курсов на русском языке выросло в 1,5 раза за год. Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор по развитию бизнеса Coursera Никил Синха.

"Сейчас на Coursera доступно 126 курсов на русском языке, их количество по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 50%", - отметил Синха. Наряду с восемью российскими университетами - партнерами Coursera (ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, НГУ, ТГУ, МИФИ, МГИМО и СПбГТУ), курсы на проекте также начали размещать Корпоративный университет Сбербанка и компания "Яндекс".

Синха добавил, что в настоящее время на платформе Coursera зарегистрировано более 1 млн учащихся из стран бывшего СССР, из них 655 тыс. - из России. Количество обучающихся на платной основе выросло за последний год на 83%, что сделало Россию крупнейшим и самым быстрорастущим неанглоязычным регионом для Coursera.

Почти 60% учащихся из России заинтересованы в развитии карьеры (в США и Великобритании - около 50% и 40% соответственно). 85% российских учащихся, которые окончили курс на Coursera, сообщают о профессиональном развитии, а 35% - о повышении, трудоустройстве на новую работу или открытии собственного бизнеса.

"Coursera продолжает воплощать свою миссию в жизнь - делать образование доступным для каждого в течение всей жизни. В условиях слишком быстрого развития технологий получение актуальных компетенций становится особенно важным, чтобы оставаться востребованным специалистом в своей области. Поэтому персонализация обучения, его интерактивность и фокус на получение конкретных навыков для учащихся лежат сейчас в основе стратегии компании", - заключил Синха.

Coursera - крупнейшая международная платформа открытого онлайн-образования, которая предлагает онлайн-курсы и специализации от 150 ведущих университетов и образовательных учреждений всего мира. 28 млн зарегистрированных пользователей со всего мира проходят 2 тыс. курсов и 180 специализаций по десяткам различных дисциплин: бизнес, компьютерные науки, наука о данных, искусство и другие.