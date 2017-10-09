Андрей Малахов будет вести игровое шоу "Стена" на "России 1"

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Андрей Малахов будет вести игровое шоу "Стена" на канале "Россия 1", первый эфир состоится 22 октября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.
"Ведущий шоу Андрей Малахов задает участникам вопросы из различных областей знаний, а сколько денег им принесет правильный ответ, "решает" Стена", - рассказали в пресс-службе.
По задумке создателей, с вершины Стены вниз падают шары, траектория движения которых произвольна, внизу они попадают в слоты - ячейки с различными денежными суммами. Верные ответы окрашивают шары в зеленый цвет и добавляют деньги в копилку игроков, а неверные - в красный цвет и деньги изымаются из призового фонда.
Каждый правильный ответ будет приносить в копилку участников от 100 руб. до 5 млн, а общий призовой фонд может доходить до 60 млн руб.
Телеведущий в августе объявил о своем уходе с Первого канала. Он объяснил свой переход на "Россия 1", где он ведет и продюсирует ток-шоу "Прямой эфир", творческим кризисом и желанием карьерного роста.