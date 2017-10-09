Единороссы считают необходимым увеличение финансирования первичного звена медицины

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин ("Единая Россия") считает необходимым пересмотреть средства, выделяемые из бюджета на финансирование первичной медицинской помощи. Такое мнение он выразил в понедельник, выступая на заседании круглого стола фракции "Единая Россия", посвященному вопросам "здравоохранения в проекте бюджета на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы".

"Большинство представителей нашего депутатского корпуса сейчас говорят практически об одном и том же - сегодня в структуре предложенного финансирования самым "узким горлышком" является как раз первичное звено. Как справедливо отметили коллеги, скупой платит дважды. Мы, на самом деле, недооцениваем те масштабные негативные изменения, которые, к сожалению, продолжаются в первичном звене. Мы об этом говорили на форуме по здравоохранению практически два года назад, но именно в этом разделе мы видим самые большие проблемы", - сказал депутат.

По его словам, процесс оптимизации и объединения больниц приводит к тому, что "в конечном счете первичная медицинская помощь отодвигается от простых граждан". "Из регионов просто приезжаешь с головной болью, потому что реально эти проблемы необходимо решать через совершенно иную систему финансирования", - считает Говорин.

Парламентарий также выразил мнение, что недостаток финансирования порождает нежелание и страх молодых кадров идти работать в эту сферу.

"Если посмотреть на процент врачей, которые пришли в первичную сеть, эти цифры весьма грустные - 15-20% по регионам, тогда как мы выпустили в этом году медиков как раз с акцентом на работу в первичном звене. Почему они туда не пришли? У них возникает психологический сбой, срыв, они боятся идти в отрасль. То есть мы, фактически, недофинансируя кадровую политику, подготовку кадров, тем самым создаем дополнительную проблему, надо пересмотреть направления финансирования по этим направлениям", - заявил Говорин.

Со своей стороны глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов также отметил необходимость решения проблемы заработных плат медицинских работников. Кроме того, он заверил, что "поддержка служб первичной медицинской помощи находится в списке приоритетов". "Необходимо расставить приоритеты - первичная медицинская помощь, подготовка кадров, лекарственное обеспечение, зарплата докторов. Все направления необходимо обсуждать, соединять усилия наши с усилиями профессиональных сообществ по их реализации", - заключил Морозов.