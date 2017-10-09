Исполнительный совет ЮНЕСКО не смог избрать гендиректора

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Исполнительному совету Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не удалось в понедельник избрать в первом туре нового генерального директора этой организации.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, ни один из баллотировавшихся кандидатов не получил в первом раунде необходимой поддержки.

Во вторник 58 стран - участниц совета соберутся на новое заседание, чтобы провести второй раунд. По итогам первого тура выборов лидировал кандидат от Катара. Ему, однако, не удалось заручиться квотой в 30 голосов, необходимых для победы. В тройке лидеров также оказались Франция и Египет.

Как сообщили ТАСС в кулуарах ЮНЕСКО, первый тур стал своего рода пробой сил кандидатов. Наблюдатели за выборами не исключают, что расклад может еще претерпеть серьезные изменения.

Возможны пять туров

Процедурные правила совета позволяют проводить в случае необходимости до пяти туров выборов. Если и в заключительном раунде победитель не сможет быть определен, то исход выборов решит жребий. Регламент также дает возможность участвовать в выборах всем претендентам, включенным в первоначальный список.

Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО в этот раз было выдвинуто девять кандидатур, однако позже Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. Таким образом, в настоящий момент в выборах участвуют Азербайджан (посол Азербайджана в РФ, композитор и ученый Полад Бюльбюль-оглы), Китай (заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам образования дипломат Цянь Тан), Египет (правозащитница и бывший министр по делам семьи Мушира Хаттаб), Ливан (советник министра культуры Вера Эль-Хури Лакёй), Вьетнам (заместитель главы МИД Фам Суан Шон), Катар (экс-министр культуры, искусства и наследия Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари), Франция (бывший министр культуры и коммуникаций Одри Азуле).

Преемник Ирины Боковой

Планируется, что Исполнительный совет завершит все процедуры выборов не позднее пятницы, 13 октября. Об окончательных итогах он информирует 39-ю Генеральную конференцию ЮНЕСКО. На этом форуме, который должен собраться в следующем месяце, будет объявлено имя победителя, который станет преемником болгарского дипломата и ученого, академика Ирины Боковой.

В истории ЮНЕСКО она стала первой женщиной, избранной на эту должность. Среди ее предшественников были представители Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других стран. Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица организации более чем на два срока.

Хранитель мирового культурного наследия

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО в настоящее время объединяет более 200 участников: 195 государств-членов, два государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов - территорий, не несущих ответственности за внешнюю политику. Именно ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций.

Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский. Сессия Исполнительного совета должна завершиться 18 октября.