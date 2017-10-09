В Ингушетии обсудили вопросы подготовки и проведения V Форума СМИ СКФО

МАГАС, 9 октября. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке и проведению V Форума СМИ Северо-Кавказского федерального округа, который планируется провести с 29 ноября по 1 декабря в Ингушетии, на своем первом заседании в Магасе утвердил план мероприятия и место его проведения. В заседании приняли участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, а также представители органов исполнительной власти, курирующие СМИ.

"Правительством региона утвержден план проведения этого форума, принято решение, что он будет идти в здании Научной библиотеки Ингушского государственного университета", - сообщила на заседании в понедельник вице-премьер правительства Ингушетии Макка Аушева. По ее словам, на период подготовки и проведения форума будет привлечено более 30 волонтеров.

В ходе мероприятия пройдут пленарное заседание, встречи, круглые столы, состоятся дискуссии, где будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы, которые возникают в медиа-среде Северного Кавказа, а также состоится церемония вручения премии "Медиа Кавказ" в различных номинациях. Всего в форуме ожидается участие от 350 до 500 человек.

Форум потерял постоянную прописку

Если все предыдущие четыре форума проходили в Пятигорске, то теперь он будет проводиться в регионах Северного Кавказа, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. "Для регионов принимать форум - это стимул, возможность познакомить гостей с регионом. Проведя форум в разных регионах, мы покажем весь Северный Кавказ с другой стороны, разрушим сложившиеся негативные стереотипы", - сказал он, отметив, что власти региона окажут максимальную помощь и содействие в проведении этого форума.

"Безусловно, форум СМИ СКФО за годы своего проведения стал ведущим журналистским событием, перерос в качественную, профессиональную площадку", - подчеркнул помощник полпреда президента в СКФО Алексей Гасанов.

Он отметил, что на этом форуме хочется услышать мнения и точки зрения журналистов, их виденье, как должно освещаться то или иное событие.

ТАСС является информационным партнером проведения этого форума.