В Дамаске открыт Центр по координации сотрудничества в обучении русскому языку

КАИР, 9 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Центр по координации сотрудничества в обучении русскому языку открыт в понедельник в Университете Дамаска. Об этом сообщили корреспондент ТАСС в посольстве РФ в сирийской столице.

В церемонии открытия приняли участие министр высшего образования САР Атеф Наддаф, являющийся в настоящее время и. о. ректора Университета Дамаска, и министр просвещения Газван аль-Ваз, представители Министерства образования и науки РФ, российского частного вуза "Синергия", фонда "Русский мир" и российские дипломаты.

"Идея создания подобной структуры вынашивалась давно, его планировалось открыть еще около двух лет назад. Однако по разным причинам это откладывалось, - указали в российской дипмиссии. - В настоящее время Русскому центру выделено специальное помещение на базе Университета, и теперь в его задачи будет входить координация языкового образования, проведение семинаров и круглых столов как для уже изучающих в сирийском вузе русский язык студентов, так и для стремящихся освоить его сирийцев".

Министр высшего образования САР, как передает агентство SANA, выступая на открытии центра заявил о "значимости этого события с точки зрения укрепления контактов между народами двух стран". "Это особенно важно после того, как русский стал одним из основных иностранных языков, изучаемых в сирийских школах, что требует наличия квалифицированных преподавателей", - отметил Наддаф.

В свою очередь глава Минпросвещения аль-Ваз подчеркнул необходимость подготовки профессиональных кадров, поскольку "в 170 школах страны, где обучаются примерно 15 тыс. человек, русский преподается в качестве второго иностранного". Директор центра Светлана Родыгина отметила, что "потребность в его открытии появилась в связи с растущим числом сирийцев, желающих изучать русский язык".