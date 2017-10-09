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Молодежная кибердружина будет создана в Ставрополе

Общество
9 октября, 22:52 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 9, октября. /ТАСС

Неформальное объединение будет заниматься мониторингом в интернете запрещенных сайтов и групп

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ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Молодежная кибердружина будет создана в Ставрополе для обеспечения безопасности молодежи в интернете. Такое решение принято на встрече представителей городских общественных объединений, состоявшейся в Ставропольском Доме Дружбы, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"По инициативе администрации Ставрополя состоялась встреча городских общественных объединений, на которой обсудили вопросы создания молодежной кибердружины и нюансы получения российских и зарубежных грантов", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что обеспечение безопасности молодежи в интернет-пространстве - важная задача, которая стоит как перед государством, так и перед общественными организациями. Учитывая многогранность этой темы, ее обсуждением и решением связанных с ней проблем занимаются на различных уровнях.

Также участники сошлись во мнении, что в Ставрополе необходимо создать кибердружину, которая направлена на мониторинг в интернете запрещенных сайтов и групп. Опыт работы такого неформального объединения уже существует в крупных городах России. Как правило, в кибердружину входят волонтеры из молодежной среды, которые ищут в Сети источники террористической угрозы, провокаторов, вербовщиков, наркодилеров, пронаркотическую рекламу.

Общественники считают также, что социально-ориентированные некоммерческие организации являются важнейшим стратегическим ресурсом модернизации социально-культурной сферы Ставрополя. "Действенным механизмом для широкого вовлечения некоммерческих организаций в решение задач социального развития города призваны стать федеральные, ведомственные и региональные программы их поддержки", - сообщает администрация.

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