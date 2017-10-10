В Москве откроют памятник руководителю советской внешней разведки Павлу Фитину

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Памятник главе советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павлу Фитину откроют в Москве. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов, монумент будет установлен у здания на Остоженке, возле особняка, где располагается пресс-бюро СВР. Торжественную церемонию откроет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Павел Михайлович Фитин в 32 года возглавил советскую внешнюю разведку и был ее руководителем с 1939 по 1946 годы. Именно он был прообразом "Алекса" из "Семнадцати мгновений весны", которому направлял шифрограммы "Юстас" Штирлиц. И если имя главы политической разведки Германии в годы войны - Вальтера Шелленберга - известно, то имя Фитина ушло в тень на долгие 70 лет.

С именем Фитина связан, в частности, доклад Сталину за несколько дней до войны о скором нападении Германии, которому глава Совнаркома не поверил. "На его долю выпала ответственная и кропотливая работа по воссозданию центрального аппарата и резидентур, восстановлению потерянной связи с зарубежной агентурой после разгрома 1937-1939 годов, с которой он полностью справился. Советская разведка заблаговременно информировала руководство страны о грядущей агрессии Германии. В тяжелые военные годы под его руководством был проведен ряд блестящих операций", - отметил Сергей Иванов.

В их числе - знаменитая операция "Энормоз" по добыче атомных секретов. Также под руководством Фитина была получена информация о тайных переговорах о сепаратном мире между Германией и западными союзниками - Англией с США (кстати, именно эту информацию добывал в "Семнадцати мгновениях весны" герой Юлиана Семенова - прим. ТАСС). Полученная разведкой информация стала причиной письма Сталина Рузвельту и Черчиллю, которое фактически сорвало сепаратные переговоры. Работа разведки в те годы позволила Советскому Союзу лучше подготовиться к Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциям, которые во многом определили картину мира на полстолетия.

Памятник создал заслуженный художник России Андрей Ковальчук, который также является автором мемориала памяти жертв чернобыльской трагедии в Москве, памятника Пушкину в Астане, Петру Первому в Астрахани, мемориала воинской славы "В борьбе против фашизма мы вместе" и памятника героям Первой мировой войны на Поклонной горе, патриарху Алексию II в Йошкар-Оле, Николаю II в Белграде.

На торжественную церемонию приглашены ветераны СВР, родственники легендарного руководителя и земляки Павла Фитина из Уральского федерального округа, хранящие его память. "Во многом благодаря их непосредственному участию стало возможным создание самого памятника", - сообщил Сергей Иванов.