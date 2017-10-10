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Во Владивостоке открывается форум общественных организаций "Сообщество"

Общество
10 октября, 0:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, октября. /ТАСС

На мероприятии обсудят такие темы, как участие общества в развитии городской среды, деятельность НКО, социальное проектирование, взаимодействие с органами власти

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ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Всероссийский форум общественных организаций "Сообщество" во вторник впервые открывается во Владивостоке, одним из вопросов, которые обсудят на секциях форума, станет получение государственной поддержки для реализации социально-значимых проектов, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Речь идет об участии в конкурсе на получение президентских грантов. НКО Приморья достаточно активно в этом году принимают участие в нем, но, тем не менее, остается много вопросов о том, как правильно оформить документы, презентовать проект, обозначить его актуальность. Конечно, работать в одиночку некоммерческим организациям достаточно сложно, каждое мероприятие требует затрат, которые общественники не могут покрыть самостоятельно, для этого и нужна господдержка. При этом важно помнить, что конкурс выигрывают самые нужные и актуальные проекты - об этом и пойдет речь на секции", - говорится в сообщении.

Также на площадках форума будут обсуждаться участие общества в развитии городской среды, деятельность НКО, социальное проектирование, взаимодействие с органами госвласти и другие актуальные темы, двухдневной программой запланированы семинары на актуальные темы, практикумы, интерактивные и обучающие игры. Участие в дискуссиях и семинарах примут ведущие эксперты в области НКО, представители Общественной палаты РФ, федеральных министерств.

Эксперты отмечают, что мероприятие такого уровня проводится для того, чтобы в полной мере реализовать стратегический потенциал некоммерческого сектора в регионе. Это особенно актуально для Приморья, где работают тысячи некоммерческих организаций, большая часть из которых - социально ориентированные.

Совместная работа с социальными НКО ведется в Приморье сразу по нескольким направлениям. Например, в Уссурийске волонтеры помогают пожилым людям и инвалидам, которые получают социальное обслуживание на дому. Волонтеры обучают пенсионеров компьютерной грамотности в рамках проекта "Бабушка и дедушка онлайн" и помогают пожилым и инвалидам в расчистке огородов, сборе урожая, проведению культурно-досуговых мероприятий. Еще одним примером сотрудничества является краевая социальная акция "Внуки по переписке", основная цель которой - поддержать одиноких пожилых людей и инвалидов.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. Завершается цикл итоговым форумом, который обычно проходит в Москве в ноябре. За два прошедших года форумной кампании "Сообщество" собрало 20 тыс. участников и 1,5 тыс. волонтеров. В этом году форумы проходят в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

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