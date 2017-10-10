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Врачи будут направлять с 2018 года результаты медосмотров детей в школы

Общество
10 октября, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В Минздраве уточнили, что вопрос определения медгруппы для занятия физкультурой и передача данной информации в образовательные учреждения урегулирован

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Врачи будут направлять с 2018 года школьному медперсоналу результаты медицинских осмотров детей, сообщили в Минздраве РФ.

"Отметим, что с 1 января 2018 года в силу вступит приказ Минздрава России "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" № 514н. Согласно этому приказу врач, ответственный за проведение профилактического осмотра ребенка, направляет информацию о результатах осмотра медицинским работникам образовательной организации, в которой обучается ребенок", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, размещенном на сайте ведомства.

В Минздраве ТАСС уточнили, что эта информация будет направляться именно школьному медицинскому работнику. "Вопрос определения медицинской группы для занятия физической культурой и последующая передача данной информации в образовательные организации в настоящее время полностью урегулирован", - отмечается в сообщении.

Профилактические медицинские осмотры детей проводятся ежегодно. "В 2016 году их прошли более 25 млн. детей", - добавили в Минздраве РФ.

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