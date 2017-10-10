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ВОЗ: неблагоприятная обстановка на работе чревата психическими расстройствами

Общество
10 октября, 1:01 UTC+3 ЖЕНЕВА 10, октября. /ТАСС

В организации считают здоровой обстановку на работе, в которой работники и менеджеры активно способствуют созданию рабочей среды, продвигая и охраняя здоровье, безопасность и благополучие сотрудников

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© World Health Organization headquarters

ЖЕНЕВА, 10 октября. /ТАСС/. Неблагоприятная обстановка на работе может приводить к психическим расстройствам, злоупотреблению алкоголем, прогулам и снижению производительности труда. К этой проблеме привлекла внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с отмечаемым во вторник Всемирным днем психического здоровья (World Mental Health Day).

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В этому году его мероприятия посвящены теме "Психическое здоровье на рабочем месте". ВОЗ указывает в распространенном в Женеве сообщении для прессы, что связанное с депрессией и тревожными расстройствами снижение производительности труда обходится мировой экономике ежегодно в $1 трлн в год.

Неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к развитию физических и психических расстройств, злоупотреблению алкоголем или другими психоактивными веществами, прогулам и снижению производительности труда", - подчеркивает организация, напоминая, что в мире от депрессии, которая является одной из ведущих причин инвалидности, страдает более 300 млн человек, а от тревожных расстройств - 260 млн.

Эксперты подчеркивают, что риск для психического здоровья представляют "неадекватная политика в области здравоохранения и безопасности", слабый менеджмент и коммуникация, ограниченное участие персонала в принятии решений, недостаточный уровень поддержки работников, негибкий рабочий график, неясно поставленные трудовые задачи. Причем угроза для психики может даже усиливаться, если на работе "отсутствуют согласованность в команде и социальная поддержка".

В ВОЗ считают здоровой обстановку на работе, в которой "работники и менеджеры активно способствуют созданию рабочей среды, продвигая и охраняя здоровье, безопасность и благополучие сотрудников". Как "позитивную практику" эксперты расценивают привлечение персонала к принятию решений, касающихся предприятий, информирование работников о том, что они могут рассчитывать на поддержку, осуществление программ карьерного роста, признание и вознаграждение работников за трудовой вклад.

Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября начиная с 1992 года. Он был учрежден Всемирной федерацией психического здоровья при поддержке ВОЗ и включен в перечень Международных дней ООН. Цель Дня - повышение информированности общества о психических расстройствах, способах их лечения и профилактики, а также укрепления психического здоровья.

Самореализация и любимая работа

По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по медицинской психологии Юрия Зинченко, работа зачастую противопоставляется полноценной жизни. "При этом незаслуженно забытыми остаются профессиональная самореализация, вовлеченность в работу, удовлетворенность трудом - три "кита" счастливого и психологически успешного человека", - рассказал ТАСС Зинченко.

Большое значение имеет организация труда и психологический комфорт на работе. Зинченко отмечает, что руководитель, предпочитающий больше вкладываться в создание комфортных условий для сотрудников, в итоге получает от них большую отдачу. "Разумный руководитель предпочтет купить новые стулья своим сотрудникам, чем оплачивать больничные листы, связанные с лечением болезней опорно-двигательного аппарата. Абсолютно те же закономерности прослеживаются и в случае с комфортом психологическим", - сравнил эксперт.

Так, по его словам, большого числа стрессов на работе можно избежать, если соблюдать элементарные условия психологической совместимости и учитывать индивидуальные особенности сотрудников. "Ссоры и конфликты на работе могут быть предвосхищены грамотной расстановкой сотрудников в команде, текучесть кадров снижена благодаря сбалансированным процедурам психологического подбора кадров и успешной адаптацией персонала на рабочем месте. Огромного количества стрессов на работе можно избежать, если прививать сотрудникам любовь и приверженность к своей компании", - добавил Зинченко.

Он также отметил, что профессиональное здоровье напрямую связано с психологической грамотностью населения. "Мы все знаем, как и сколько раз нужно чистить зубы, но что делать в случае угрозы психологическому благополучию человека - не очень понятно", - отметил эксперт.

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