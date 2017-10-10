В Боливии тысячи людей почтили память Че Гевары в 50-ю годовщину его гибели

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 50-летию со дня гибели революционера Эрнесто Че Гевары, завершились в понедельник в небольшом боливийском городе Вальегранде - административном центре одноименной провинции, где в 1997 году были обнаружены останки команданте. Как сообщило агентство Reuters, почтить память аргентинца, который при жизни стал одним из символов кубинской революции, собрались несколько тысяч человек.

В числе организаторов и гостей церемонии был президент Боливии Эво Моралес, который является одним из наиболее последовательных приверженцев левой идеологии в латиноамериканском регионе. В своем выступлении перед собравшимися он заявил, что лучший способ почтить память революционера - это "продолжить борьбу с империализмом". "Сегодня как никогда ранее Че нужен нам, он стал еще живее, он сильнее связан с будущим", - цитирует Моралеса Боливийское информационное агентство.

Глава государства также ответил на критику своих политических противников, которые ранее обвинили его в чествовании "захватчика", незаконного вторгшегося в Боливию. "Надо сказать, что это не было вторжением, так как рядом с Че воевали около 50 партизан, 26 из них были боливийцами, и они боролись за освобождение нашей страны. Вспоминать людей, который хотели свободы для [нашей] родины - не предательство. Предательством было бы служить лакеями североамериканской империи", - сказал Моралес.

Ночь в палатке рядом с президентом

Участниками мероприятий, посвященных памяти Че Гевары, стали представители общественных движений, студенты, артисты и интеллектуалы из стран Латинской Америки. Кроме того, в Вальегранде прибыли представители кубинских властей, а также родственники и сослуживцы легендарного команданте. Наплыв гостей оказался таким масштабным, что муниципальные власти еще несколько дней назад сообщили, что в местных отелях уже нет свободных мест.

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Многим из тех, кто пожелал почтить память Че Гевары, пришлось ночевать в палатке под открытым небом. К ним решил присоединиться и президент Боливии. Его палатка, занимающая площадь в три квадратных метра, была установлена в Вальегранде в ночь с 8 на 9 октября.

Но перед тем, как устроиться на ночлег, Моралес возложил цветы к бюсту Че Гевары в селе Игера, неподалеку от которого революционер был расстрелян в 1967 году. Во время этой церемонии президента сопровождали бывшие кубинские повстанцы Гарри Вильегас и Леонардо Тамайо, воевавшие вместе с команданте в Боливии.

Затем боливийский лидер отправился непосредственно в Вальегранде, где год назад был открыт культурный центр имени Че Гевары. Именно в этом месте еще 5 октября начался цикл мероприятий, приуроченных к 50-летию со дня гибели революционера. В последние четыре дня там были организованы форумы, лекции, концерты и выставки, посвященные истории жизни Че Гевары. Как рассказал президент Боливии, в пять утра по местному времени в понедельник его разбудили звуки народных песен и танцев, которые музыкальные коллективы начали исполнять по собственной инициативе.

"Я удивлен числом людей, которые сами приехали отдать дань памяти борьбе Че Гевары", - отметил Моралес. В свою очередь присутствующий на церемонии заместитель председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рамиро Вальдес - один из лидеров кубинской революции и ближайший соратник аргентинского революционера по вооруженной борьбе - заявил, что "боливийский народ претворяет в жизнь мечты, надежды и цели", которые ставил перед собой команданте.

Революционная деятельность Че Гевары на Кубе и в Боливии

Че Гевара родился 14 июня 1928 года в семье архитектора в аргентинском городе Росарио. В 24-летнем возрасте он, будучи студентом-медиком, вместе с другом Альберто Гранадо отправился в путешествие на мотоцикле по Латинской Америке. Увиденное в той поездке, в особенности нищета и бесправие большинства обитателей континента, оказало большое влияние на формирование политических взглядов будущего революционера.

Познакомившись в Мексике с Раулем, а потом и Фиделем Кастро, Че Гевара в 1956 году отправился вместе с ними на яхте "Гранма" на Кубу, чтобы начать вооруженную борьбу против режима Фульхенсио Батисты. После победы революции в январе 1959 года аргентинец занимал важные посты в новом правительстве, в частности, возглавлял Национальный банк и Министерство промышленности.

Однако кабинетная работа пришлась команданте не по душе, и в 1965 году он вновь взял в руки оружие. Попытка организовать партизанское движение в Конго не удалась, и Че Гевара обратил свое внимание на Латинскую Америку. Разжечь "революционный очаг" он решил в Боливии, однако не нашел понимания среди местного населения, которое в итоге навело армию на базу повстанцев. Немногочисленный отряд Че был разбит, и 8 октября 1967 года, получивший ранение революционер был захвачен в плен, а на следующий день расстрелян.

Только в июне 1997 года останки Че Гевары и нескольких его товарищей были обнаружены в боливийском селении Вальегранде. На этом месте боливийские власти решили организовать культурный центр имени революционера. Его посетители могут увидеть архивные снимки, на которых запечатлен как сам Че Гевара, так и его соратники по борьбе. На территории центра также расположены кинозал, помещение для хранения архивных документов и открытая сцена для организации театральных постановок.