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В Таиланде вводят запрет на курение на популярных у туристов пляжах

Общество
10 октября, 6:39 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 10, октября. /ТАСС

Курение будет ограничено на территории 20 наиболее популярных пляжей

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БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Запрет на курение на популярных пляжах Таиланда с начала ноября планирует ввести местный департамент морских и прибрежных ресурсов. Неисполнение ограничения грозит нарушителям крупным штрафом или тюремным заключением, сообщила во вторник газета The Nation.

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Как пишет издание, курение будет ограничено на территории 20 наиболее популярных пляжей, включая Патонг на острове Пхукет, Джамтьен в курортной Паттайе и Мэ Пим в провинции Районг. "Мы не будем полностью запрещать курение, - поясняет глава департамента Джатупон Бурупхат. - Места для курящих будут отведены вне территории пляжа. Нельзя будет бросать окурки в песок или прогуливаться по пляжу с сигаретой".

Максимальным наказанием за нарушение данного запрета может стать тюремное заключение сроком на один год или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.), уточнил Бурупхат.

Как пишет The Nation , инициатива департамента морских и прибрежных ресурсов получила одобрение министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также обсуждалась с провинциальными администрациями. В перспективе планируется расширить действие ограничения на все пляжи Таиланда. Поводом для введения ограничения стало недавнее исследование, проведенное на пляже Патонг острова Пхукет. На 2,5-километровом отрезке пляжа было обнаружено до 138 тыс. сигаретных окурков.

Сотрудники таиландского департамента морских и прибрежных ресурсов ранее неоднократно демонстрировали свою решительность в деле сохранения окружающей среды и соблюдении соответствующих запретов. Так, в феврале этого года на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства была задержана 53-летняя россиянка из хакасского Черногорска. Ей были предъявлены обвинения в нарушении правил поведения в природоохранной зоне: туристка кормила рыб хлебом, несмотря на предупреждающие знаки.

Женщина провела двое суток в полиции и вышла под залог в $3 тыс. Впоследствии суд приговорил ее к штрафу в $28.

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