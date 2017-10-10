Эксперты: сопровождаемое проживание должно стать основой для реформы взрослых интернатов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Реформа интернатов, где проживают взрослые люди, которые не могут сами о себе позаботиться, должна быть в создании альтернативных форм проживания, в том числе сопровождаемого. Такое мнение высказали ТАСС разработчики документа.

Кроме того, накануне Всемирного дня психического здоровья, который отмечается ежегодно 10 октября, эксперты рассказали ТАСС, как проблемы людей с ментальными нарушениями могут коснуться любого из нас и почему системе психоневрологических интернатов (ПНИ) нужна реформа системы интернатов для взрослых, а не только их разукрупнение.

"У нас сейчас происходит стремительное обсуждение того, что сопровождаемое проживание является обратной стороной реформы ПНИ, то есть реформирование системы интернатов для взрослых должно происходить в направлении создания альтернативных форм проживания", - сказала ТАСС член рабочей группы при Минтруде и член Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ Елена Клочко.

По ее словам, внимание к проблеме удалось привлечь после встречи президента Владимира Путина с представителями НКО. Президент встретился в Карелии с представителями гражданского общества и обсудил с ними важные социальные проблемы: помощь пожилым людям, поиск пропавших и потерявшихся, жизнь взрослых людей с ментальными нарушениями в психоневрологических интернатах (ПНИ) и многие другие. Встреча прошла 26 июля в Петрозаводске.

Тогда же было дано поручение закрепить на нормативно-правовом уровне различные формы "сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях". Клочко также отметила, что в целом, по мнению экспертов, ПНИ должна осуществляться по двум основным направлениям: медицинскому и социальному.

Психоневрологические интернаты - это учреждения социальной защиты. В отличие от диспансеров или больниц у интернатов цели не лечебные. Согласно данным Минтруда, в 2016 году на территории России действовало 504 интерната для взрослых. Тогда же на стационарном обслуживании находилось около 246 тыс. человек, при этом более половины из них проживали в ПНИ. При этом, по информации Минтруда, в интернат существует очередь на проживание.

Кто живет в интернате для взрослых

Директор благотворительной организации "Перспектива" Мария Островская, которая и рассказала на встрече с президентом о проблемах людей, проживающих в ПНИ, в разговоре с ТАСС отметила, что в принципе каждый человек может оказаться в ситуации, когда не сможет сам о себе позаботиться. "Примерно 30-40% составляют дети из детских домов и интернатов, которые по достижении 18 лет перешли во взрослые, еще одна большая часть - пожилые люди, которые страдают умственными и психическими заболеваниями в связи с возрастными особенностями (деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие - прим. ТАСС)", - рассказала Островская.

Еще часть проживающих там - это так называемые семейные люди с инвалидностью. Соответственно, это те, о ком заботились родители, пока не состарились и не умерли.

"И еще небольшая часть, менее 15% с психическими нарушениями, страдающие, например, шизофренией или биполярными расстройствами. То есть, основная масса проживающих, не страдает конкретно психическими заболеваниями, а имеет врожденные и приобретенные умственные отклонения", - добавила она.

Исторически так сложилось

По словам Островской, эти учреждения, появившиеся еще в советское время изначально представляли собой здания, которые ограждали неудобных членов от остального социума. "То есть, попросту говоря, цели тюремные в перемешку с якобы лечебными", - уточнила она. Другая парадигма, которая была заложена в то же время, что раз человек психически нестабильный, то он больной, и его нужно лечить.

"Хотя лечить его невозможно, поскольку это не состояние, которое лечится, это состояние в котором человек живет на протяжении долгого времени. Но старая парадигма предусматривает лишь одну точку зрения - раз человек больной, значит его нужно окружить людьми в белых халатах, оградить от всего вокруг и поместить в соответствующее помещение для постоянного пребывания", - рассказала Островская.

Сами интернаты построены по коридорному типу. Кроме того, там существуют так называемые "отделения", а именно - мужское и женское. Ограниченное число среднего и младшего медицинского персонала и социальных работников в интернате зачастую является причиной того, что в интернате-тысячнике невозможно индивидуально подходить к потребностям проживающих. При этом у них зачастую не только отсутствуют личные вещи, но и личные предметы гигиены. Так, например, по словам экспертов, белье в "отделении" общее.

Кроме того, по словам экспертов, сами учреждения в РФ продолжают функционировать, опирая на устаревшие документы. Речь идет о Положении 1981 года и о Приказе Минздрава 1978 года, на основании которых и существуют сейчас эти учреждения. Согласно анализу экспертов, эти документы противоречат действующему в РФ законодательству, а именно - Конституции РФ, Конвенции о правах инвалидов, а также Закону о основах социального обслуживания.

Границы и уважение к человеку

Островская считает, в отношении людей с ментальными нарушениями существует определенная стигма и много стереотипов. Так, по ее словам, почему-то считается, что люди с психическими нарушениями не нуждаются в том, в чем нуждается обычный человек. "Еще считается, что он нуждается в непрерывном надзоре", - добавила она.

Эти задачи успешно решает коридорный тип учреждения. "Принятие душа проходит один раз в неделю, причем, все 150 человек, которые проживают в отделении, должны помыться за 2-3 часа. В комнате живут от 6 до 25 человек, как в старой больнице", - рассказала Островская. То есть если человек захочет помыться в любое другое время, ему откажут, то же самое касается отбоя - свет выключается на этаже.

"Понятно, что в этих условиях, ни о каких границах, ни о каком-либо уважении не может быть и речи", - отметила она.

Кроме того, в интернатах для взрослых есть так называемая система пропусков. "Помимо этого, всего лишь единицы имеют так называемый пропуск свободного выхода из отделения и интерната для прогулки на улице, вопреки всем действующим законам и Конституции", - продолжила Островская.

Эти задачи частично может решить внесенный в Госдуму законопроект о распределенной опеке. Он предусматривает, что опекунские функции, чтобы избежать правонарушений, могут быть распределены между несколькими людьми или организациями.

Причина правонарушений

На встрече представителей НКО с президентом Островская рассказала, что много правонарушений связано с тем, что в психоневрологическом интернате зачастую директор интерната оказывается опекуном проживающим там людям, лишенным дееспособности. По факту он являет одновременно и заказчиком, и поставщиком социальной услуги.

"Если человек, который живет в интернате, хочет пожаловать на что-то, подать жалобу за него может его опекун, то есть директор учреждения", - пояснила Островская.

Она также отметила, что в стране есть регионы, в которых принципиально лишают дееспособности всех, кто содержится в таких учреждениях. "От 50 до 80% проживающих в интернатах лишены дееспособности. Данный факт чреват тем, что человек не может самостоятельно расходовать пенсию или пособия по инвалидности", - уточнила эксперт.

Три четверти социальных выплат уходят на оплату содержания человека в ПНИ. Оставшаяся четверть должна по идее передаваться персоналу, который может купить то, что хочет подопечный. "Но если на 200 человек приходится всего 1 медицинский работник, можно представить, как работник произведет все необходимые покупки, то есть, фактически, злоупотребление огромных масштабов", - сказала Островская.

Именно поэтому год назад впервые заговорили о необходимости реформы системы психоневрологических интернатов. Параллельно строятся новые интернаты для взрослых, взамен старых, пришедших в аварийное состояние. Летом 2016 года в РФ было около 100 таких учреждений. При этом еще 200 аварийных интернатов были заново отстроены к 2016 году.

Однако эксперты, представители НКО и общественных организаций убеждены, что необходимо не просто строить новые интернаты взамен старых, а нужно развивать альтернативные формы проживания. У людей, которые сейчас составляют очередь в психоневрологические интернаты, по словам разработчиков реформы, должен быть выбор: получать необходимую социальную помощь на дому в форме, к примеру, сопровождаемого проживания или другой альтернативы, или переехать в интернат.