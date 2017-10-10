Первый в Дагестане детский технопарк "Кванториум" откроется 17 октября

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Первый в Дагестане детский технопарк "Кванториум" откроется в Махачкале 17 октября, сообщили во вторник в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Технопарк для детей "Кванториум" создан в рамках проекта по реализации новой модели системы дополнительного образования школьников. Его официальное открытие состоится 17 октября, а спустя день уже начнутся занятия", - говорится в сообщении.

Дети смогут получить практические навыки в сфере высоких технологий, физики, математики и проектирования. Технопарк также станет площадкой для взаимодействия колледжей, высокотехнологичных предприятий, вузов республики со школами. Это делается для подготовки нового поколения профессионалов, добавили в министерстве.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков.