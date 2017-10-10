Фонд "Соработничество" и власти Якутии договорились о совместной поддержке инициатив НКО

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" и власти Якутии подписали соглашение о совместной работе по оказанию поддержки инициативам граждан и некоммерческих организаций по развитию гражданского общества. Соглашение было подписано во вторник на форуме "Сообщество" во Владивостоке.

"В Якутии уровень проектной культуры один из самых высоких из всех регионов Российской Федерации, мы видим, как работают НКО в Якутии. Подписывая это соглашение, мы даем возможность всем НКО Якутии участвовать в грантах региональных и муниципальных <...> Я уверен, что этот шаг позволит НКО Республики Саха (Якутия) более эффективно работать и получать лучшие результаты в конкурсах фонда", - сказал на церемонии подписания исполнительный директор фонда "Соработничество", председатель общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.

По словам министра по взаимодействию с институтами гражданского общества Якутии Сарданы Гурьевой, одним из самых важных пунктов соглашения станут образовательные программы. "Очень важным механизмом подписанного соглашения будут образовательные программы. Та методическая помощь, которая будет оказана фондом "Соработничество", позволит некоммерческим организациям активно развить свой потенциал", - сказала Гурьева.

Форум "Сообщество" открылся во вторник во Владивостоке. В течение двух дней ведущие эксперты в области НКО, представители Общественной палаты РФ, федеральных министерств обсуждают участие общества в развитии городской среды, деятельность НКО и их участие в конкурсах на получение грантов, а также социальное предпринимательство.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. Завершается цикл итоговым форумом, который обычно проходит в Москве в ноябре. За два прошедших года форумной кампании "Сообщество" собрало 20 тыс. участников и 1,5 тыс. волонтеров. В этом году форумы проходят в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Владивостоке.