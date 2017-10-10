Во Владивостоке откроют ресурсный центр для НКО

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Общественный совет Минвостокразвития совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" и фондом "Энергия участия" откроет во Владивостоке ресурсный центр для некоммерческих организаций, который поможет им объединиться и получить необходимую поддержку, в первую очередь информационную. Об этом на форуме "Сообщество" во Владивостоке рассказал журналистам председатель общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.

"Наша инициатива, поддержанная ДВФУ вместе с "Энергией участия", фондом "Соработничество" - создать такую площадку. У ДВФУ во Владивостоке есть много неэффективно используемых помещений. Выберем то помещение, где можно организовать площадку, которая бы в ежедневном режиме работала как эффективный ресурсный центр", - сказал Габестро.

По его словам, подобные площадки есть в Москве и Санкт-Петербурге, также в Хабаровске работает городской ресурсный центр. Новая площадка должна работать постоянно, чтобы представители некоммерческих организаций могли получить информационную помощь, необходимые методические материалы и объединяться для совместного решения задач.

Форум "Сообщество" открылся во вторник во Владивостоке. В течение двух дней ведущие эксперты в области НКО, представители Общественной палаты РФ, федеральных министерств обсуждают участие общества в развитии городской среды, деятельность НКО и их участие в конкурсах на получение грантов, а также социальное предпринимательство.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. Завершается цикл итоговым форумом, который обычно проходит в Москве в ноябре. За два прошедших года форумной кампании "Сообщество" собрало 20 тыс. участников и 1,5 тыс. волонтеров. В этом году форумы проходят в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Владивостоке.