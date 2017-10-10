Санкт-Петербург и Сидней в 2018 и 2019 гг. станут организаторами Международного дня джаза

ПАРИЖ, 10 октября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Иван Батырев/. ЮНЕСКО объявила Санкт-Петербург (Россия) и Сидней (Австралия) организаторами празднований по случаю Международного дня джаза, которые пройдут в 2018 и 2019 годах.

Как отметили в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, праздник джаза, который ежегодно отмечается 30 апреля в более чем 190 странах, направлен на популяризацию этого вида искусства и его способность содействовать межкультурному диалогу. "Санкт-Петербург и Сидней были выбраны за их уникальный вклад в развитие джаза", - подчеркнули в международной организации.

Поддержал Бутман

В России джаз-сцена зародилась в 1927 году в Санкт-Петербурге с появлением "Первого концертного джазового оркестра" в здании Государственной академической капеллы. Затем в 1929 году был создан первый поп-джаз-коллектив. Санкт-Петербург - единственный город в России, где есть Филармония джазовой музыки, основанная в 1989 году.

Праздничные мероприятия, как сообщили в ЮНЕСКО, будут проходить в известных концертных залах Санкт-Петербурга, в том числе в Мариинском театре. Заявку Санкт- Петербурга стать городом-организатором праздничных мероприятий поддержал известный российский саксофонист Игорь Бутман.

Ежегодно главным кульминационным событием Международного дня джаза становится гала-концерт с участием таких звезд, как Херби Хэнкок, который является послом доброй воли ЮНЕСКО.

Джаз в Австралии

В Австралии джаз - это процветающий вид искусства, который в последние годы привлекает все большее число исполнителей и слушателей. Здесь также проходит крупнейший в мире молодежный джазовый фестиваль "Поколения в джазе", который проводится в городе Маунт Гамбьер.

В Сиднее планируется проведение масштабного концерта с участием мировых звезд в знаменитом Сиднейском оперном театре, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что в праздновании, которое будет длиться несколько дней, примут участие и другие города Австралии, в частности, Аделаида.

Известный австралийский джазовый музыкант Джеймс Моррисон способствовал получению Сиднеем права на проведение Международного дня джаза в 2019 году.

Международный день джаза

Государства-члены ЮНЕСКО учредили Международный день джаза на генеральной конференции в 2011 году. С тех пор празднования проводились в Стамбуле (2013), Осаке (2014), Париже (2015), Вашингтоне (2016) и Гаване (2017).

В 2017 году ЮНЕСКО впервые открыла прием заявок на проведение Международного дня джаза в 2018 и 2019 годах. Консультативный комитет единогласно проголосовал за кандидатуры Санкт-Петербурга и Сиднея из множества полученных заявок.