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Утилизацией мусора в Дагестане будут заниматься шесть региональных операторов

Общество
10 октября, 10:58 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, октября. /ТАСС

С каждым оператором власти заключат соглашение на 15 лет

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Региональные операторы шести межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК), которые будут выбраны до конца 2017 года, займутся сбором, транспортировкой и утилизаций твердых коммунальных отходов в Дагестане, сообщил ТАСС и. о. министра природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"Всю территорию республики мы разделили на шесть зон - Южную, Горную, Северную-I и Северную-II, Центральную-I и Центральную-II. По результатам проведенных тендеров уже определены операторы Южной и Горной зонах. По остальным конкурсы пройдут до конца года", - сказал Карачаев.

Он отметил, что решение о создании шести МЭОК принято, чтобы избежать возможных рисков при выборе оператора. "Мы поделили территорию республики на зоны, потому что понимаем: если придет один оператор и провалит работу, то это будет провал по всему Дагестану. Поэтому решили начать с отдельных зон. Мы должны определить, сколько контейнерных площадок нужно установить, сколько техники и людей должно работать, разработать обоснованный тариф для каждой зоны", - пояснил Карачаев.

По его словам, с каждым региональным оператором будет заключено соглашение сроком на 15 лет. "В течение пять лет эти предприниматели должны вложить в проект определенную сумму денег, которая также будет обозначена в соглашении", - добавил и. о. министра.

Собеседник рассказал, что с января 2018 году региональные операторы должны будут приступить к работе по сбору, транспортировке, сортировке и утилизации мусора, строительству полигонов и санкционированных свалок.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана до конца 2017 года определят оператора по строительству полигона твердых бытовых отходов (ТБО) под Махачкалой. Сейчас в регионе действует лишь один лицензированный полигон для размещения ТБО - в Кизляре.

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