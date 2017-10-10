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Дальневосточного леопарда Leo 76M назвали в честь корабля "Маньчжур"

Общество
10 октября, 10:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, октября. /ТАСС

Имя животного символизирует судно, на котором на территорию современного Владивостока прибыли первые поселенцы

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ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Коллектив Современного коммерческого флота (Совкомфлот), хранитель самца дальневосточного леопарда Leo 76M, дал своему подопечному имя Маньчжур в честь дальневосточного судна, на котором основатели прибыли на территорию нынешнего Владивостока, сообщила во вторник пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Очередной сертификат хранителя леопарда с подписью спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова был вручен ПАО "Современный коммерческий флот" за поддержку природоохранной деятельности на юге Приморья. Компания получила право назвать молодого самца дальневосточного леопарда Leo 76M, фиксирующегося в южной части национального парка "Земля леопарда". Выбор коллектива компании пал на имя Маньчжур", - говорится в сообщении.

Имя леопарда символизирует не только представителя одного из коренных народов, но и транспортное судно, с которого был высажен отряд, основавший пост Владивосток в 1860 году. Силуэт "Маньчжура", трехмачтового корабля с плоским дном, является одним из символов Владивостока, он изображен на ростральной колонне при въезде в город.

Дальневосточный леопард - самый редкий и северный подвид леопардов, в России он обитает только на юго-западе Приморского края. Для охраны хищников, которых в дикой природе оставалось около 35 особей, в Приморье пять лет назад был создан национальный парк "Земля леопарда", где за леопардами ведется постоянное наблюдение. Каждый живущий в России леопард имеет свой номер в каталоге. За небольшой срок работы удалось не только стабилизировать численность редкого подвида, но и добиться существенного увеличения его численности: в настоящее время дальневосточные леопарды обитают в Приморье и в Китае, а их численность оценивается примерно в 80 особей.

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