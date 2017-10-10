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Умер Аллан Чумак

Общество
10 октября, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Телевизионный деятель скончался в Москве на 83-м году жизни. О месте и дате прощания с ним пока неизвестно

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Аллан Чумак

Аллан Чумак

© Игорь Уткин/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Аллан Чумак умер в ночь на вторник. Об этом ТАСС сообщил его сын Дмитрий.

"К сожалению, это так. Комментарии я пока не готов давать", - сказал Дмитрий. Он сообщил, что его отец скончался в Москве на 83-м году жизни. О месте и дате прощания пока неизвестно.

Ранее информация о смерти появилась на странице в Facebook украинского журналиста Дмитрия Гордона. "Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", - написал Гордон.

Аллан Чумак стал популярен в конце 80-х благодаря выступлениям на телевидении. Он называл себя целителем и экстрасенсом, был президентом регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений. Чумак написал несколько книг.

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