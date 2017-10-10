Власти Москвы сообщили о запуске в соцсетях чат-бота для помощи в отправке детей в лагерь

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Мосгортур" запустил нового чат-бота, который поможет родителям отправить ребенка в лагерь и ответит на вопросы будущих вожатых. Об этом во вторник сообщается на портале мэрии и правительства Москвы.
"Робот-консультант может подсказать, какие документы требуются, чтобы отправить ребенка в лагерь, когда проходят родительские собрания, как организуются отправка на отдых и возвращение домой. <...> С его помощью молодые люди могут узнать, как записаться в вожатые, получить список документов для трудоустройства и сведения о ближайших отправках в лагеря", - говорится в сообщении. Также робот подскажет, как можно записать детей в один отряд, отказаться от трансфера, как какое питание и какие меры безопасности предусмотрены во время полета или поездки. Он объяснит, как можно связаться с ребенком в лагере или что делать, если дети забыли в лагере вещи.
Отмечается, что робот-консультант отвечает на часто задаваемые вопросы родителей и вожатых, но если ему зададут нестандартный вопрос, он перешлет его сотруднику агентства "Мосгортур", который отправит пользователю личное сообщение с ответом.
Чат-бот работает в Telegram и в социальной сети Facebook. Выбирая тот или иной вопрос в Facebook, пользователь получает моментальный ответ в личные сообщения. Главное преимущество бота - сокращение времени на ответы родителям и разгрузка сотрудников учреждения, пояснили в пресс-службе "Мосгортура".
Московское агентство организации отдыха и туризма ("Мосгортур") - крупный организатор детского отдыха в России. Он подведомственен департаменту культуры столицы. Ежегодно с его помощью отправляются на отдых в загородные лагеря более 60 тысяч детей. Турагентство также является крупнейшим работодателем для вожатых в России. Компания ежегодно готовит и трудоустраивает порядка четырех тысяч сотрудников, работающих в детских лагерях. -