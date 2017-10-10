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Более 1 млн человек обратились за назначением пенсии через интернет в 2017 году

Общество
10 октября, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По данным ПФР, это уже на 263 тыс. человек больше, чем за весь прошлый год

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 1 млн россиян обратились за назначением пенсии через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) за девять месяцев текущего года, сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Все больше россиян назначают пенсию через интернет: за девять месяцев 2017 года 1 млн 36 тыс. россиян назначили себе пенсию через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на 263 тыс. больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом доставки пенсии более 1,7 млн человек - что на 607 тыс. больше, чем за весь 2016 год",- говорится в сообщении.

Также в ПФР отметили двойное превышение электронных обращений за выдачей материнского сертификата, за назначением единовременной денежной выплаты.

"В целом, за девять месяцев 2017 года количество граждан, которые воспользовались сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, составило 5,5 млн человек", - говорится в сообщении ПФР.

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