КБ "Стрелка" подготовило проекты благоустройства Грозного, Владикавказа и еще 38 городов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Консалтинговое бюро (КБ) "Стрелка" и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) разработали дизайн-проекты благоустройства общественных ключевых пространств для 40 городов России с общим населением 29 млн человек, в том числе для Грозного и Владикавказа. Реализация проектов в ряде городов начнется уже до конца этого года, сообщил ТАСС руководитель Центра городской антропологии КБ "Стрелка" Михаил Алексеевский.

"По условиям контракта с АИЖК, КБ "Стрелка" курирует программу благоустройства общественных пространств, в которую входят Грозный и Владикавказ. Все дизайн-проекты уже созданы — для каждого города разработаны проекты благоустройства трех площадок разного типа: улица или площадь, набережная, парк. При этом в каждом городе может быть благоустроено несколько объектов каждого типа — например, несколько улиц, парк и площадь", — сказал он.

По словам Алексеевского, изначально проект был приурочен к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, но из-за масштаба работ по благоустройству всех типов объектов его решено было продлить до конца 2022 года. К этом сроку во всех 40 городах предполагается благоустроить 236 общественных пространств общей площадью более 1,2 тыс. гектаров.

Одной из сложностей, с которыми столкнулись эксперты бюро "Стрелка", стала специфика каждого из 40 городов, в том числе и двух вошедших в программу городов Северного Кавказа — Грозного и Владикавказа.

"У каждого города своя специфика, которую необходимо учитывать. Центр городской антропологии КБ "Стрелка" занимался предпроектной подготовкой — наши специалисты вместе со специалистами региональных вузов и студентами провели в каждом городе целый ряд исследований, в том числе и глубинные интервью, которые и помогли определить, в чем нуждаются горожане, чего им не хватает, чтобы чувствовать себя комфортно в среде города. Если говорить о городах Северного Кавказа, есть масса нюансов, связанных с тем же использованием общественных пространств, которые неочевидны для человека, незнакомого с местными традициями. Так, не был одобрен первый разработанный для Чечни проект благоустройства парка, в котором не было учтено, что девушки могут кататься на велосипедах или заниматься спортом только отдельно от мужчин", — рассказал эксперт.

Норвежские идеи в Грозном

По его словам, в столице Чечни урбанисты столкнулись с рядом трудностей, связанных и с тем, как разграничить пространство рекреационной зоны, и с тем, как правильно оформить проект, чтобы он не вызвал недопонимания со стороны горожан. При этом высокую оценку специалистов КБ "Стрелка" заслужила работа местных властей. "Честно говоря, можно назвать не так много городов из тех, в которых я работал лично, где была бы настолько качественно выстроена работа с местными властями. Они с самого начала выразили неподдельную заинтересованность в этом проекте, а дальше взаимодействовали с нами очень оперативно и четко", — говорит Алексеевский.

Большая часть проектов, разработанных урбанистами, предназначена для центров городов, которые нуждаются в благоустройстве. В случае с Грозным, центр которого, по словам Алексеевского, "довольно неплох с точки зрения качества городской среды", эксперты сделали ставку на площадки в других районах города. "Когда мы выбирали в Грозном площадки для работы, мы поняли, что с учетом очень высокой рождаемости для этого города куда более актуальной является работа в районах", — пояснил он.

Первым объектом благоустройства в Грозном станет парк Бен Талала (назван в честь бывшего короля Иордании) в Октябрьском районе города, известный местным жителям как парк имени Павла Мусорова. "Сейчас, в условиях всеобщей глобализации, одно из общественных пространств в Грозном — бывший парк Павла Мусорова — проектирует архитектурное бюро из Норвегии Snohetta", — рассказал Алексеевский.

Планируется, что на территории парка будет высажено более 600 деревьев и кустарников разных видов, будут установлены опоры освещения, созданы авто- и велопарковка. Проект предусматривает зону питания, площадки для занятия различными видами спорта, камеру хранения, детскую игровую площадку, площадку для воркаута и небольшой скейт-парк. Но главным рекреационным объектом парка станет пруд с естественной системой очистки воды.

Дизайн-проект благоустройства парка "Черноречье", Грозный © Пресс-служба КБ "Стрелка"

"Если все получится, а мы будем надеется, что все получится, то это будет такой образцово-показательный районный парк по замыслу, функционалу и наполнению, который действительно задаст новый тон развитию если не всего города, то Октябрьского района", — сказал эксперт. Он уточнил, что КБ "Стрелка" выступает в большей степени консультантом, а самим проектированием занимаются специалисты региональных бюро.

До конца 2022 года благоустроить планируется также часть проспекта Мохаммеда Али (бывший проспект Кирова), ведущего к стадиону "Ахмат". Урбанисты намерены изменить облик улицы, создать "путь болельщика". Третьим объектом станет водохранилище Грозненское море, для которого разрабатывается проект набережной с раздельными пляжами, дельфинарием, семейным развлекательным парком, конюшней и множеством других объектов, которые выведут проект с городского уровня на региональный.

Новые пространства Владикавказа

Ключевые пространства, служащие "точками притяжения" для большинства горожан, изменят свой облик в столице Северной Осетии. "У этого города тоже есть свои интересные особенности. Например, очень важными пользователями общественных пространств во Владикавказе являются пожилые люди. Они, например, частенько играют в нарды на бульварах города", — отметил Алексеевский.

Первым этапом благоустройства во Владикавказе станет участок набережной реки Терек. Проект набережной был разработан победителем Национального архитектурного конкурса (проходившего с марта по май 2017 года) — Solid Studio, консорциумом из двух архитекторов, один из которых является уроженцем Владикавказа и знает специфику города. Согласно проекту, по набережной вдоль реки будет проложена велосипедная дорожка, здесь появятся зоны отдыха и питания, детские и спортивные площадки.

Следующими территориями Владикавказа, которые должны преобразиться до 2022 года, станут участок одной из главных улиц города — проспекта Мира и продолжающие ее площадь Свободы, улица Чермена Баева и площадь Штыба, а также расположенные рядом с этой линией улица Маяковского, Парк культуры и отдыха имени Хетагурова и площадь Генерала Плиева.

Планируется, что по ним пройдет кольцевой пешеходный туристический маршрут, который объединит все ключевые точки притяжения горожан.