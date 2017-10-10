ВЦИОМ: россияне поддержали идею запретить военным выкладывать информацию в соцсетях

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестораСибирь 10 октября, 11:22
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Две трети россиян (69%) поддерживают инициативу Минобороны об ограничениях для военнослужащих на информацию, выкладываемую в интернете и социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник.
Минобороны подготовило законопроект, согласно которому военнослужащим запретят размещать информацию в интернете, которая может раскрыть их место дислокации и другие подробности служебной деятельности.
"Инициативу запрета военнослужащим рассказывать в интернете и социальных сетях информацию о своей службе поддержали более двух третей опрошенных (69%), против высказались 25%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.
Ограничить пользование социальными сетями для представителей ряда профессий считает правильным половина россиян (51%). В первую очередь, по их словам, этот запрет на создание личных профилей должен касаться силовиков: сотрудников ФСБ (61%), военнослужащих (45%), полицейских (39%). Также, по мнению россиян, от публикаций должны отказаться высшие должностные лица: президент и премьер-министр, а также губернаторы, главы городов и другие чиновники.
Респонденты объясняют поддержку законопроекта тем, что непреднамеренно может быть разглашена информация, составляющая военную тайну.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4-5 октября 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.